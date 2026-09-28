Los estatales de Río Negro cobrarán este jueves sus salarios, y quiénes tendrán incrementos

El Gobierno de Río Negro informó que este jueves 1 de octubre abonará «la totalidad de los salarios» estatales de septiembre.

No hay referencia de sus liquidaciones, pero se sabe que el personal del Poder Ejecutivo recibirá sus remuneraciones sin modificaciones. Su actualización bimestral se aplicó en los sueldos de agosto y fue del 4,21%.

En cambio, el personal de la Justicia cobrará con una suba del 2,4% y, las liquidaciones de la Legislatura y los órganos de control tendrán aumentos del 2,1%.

La gacetilla gubernamental resalta que el depósito alcanzará en una misma jornada a todo el personal estatal, presentando esa decisión como parte de «una política de previsibilidad para los trabajadores y sus familias».

El pago se realizará mientras el Gobierno prepara la nueva discusión salarial con los gremios estatales, considerando que el miércoles se cumplirá la reapertura de la negociación con ATE y UPCN.

El Ejecutivo provincial deberá definir ahora el esquema salarial para el último tramo del año, después de haber completado el pago de septiembre.

La decisión de cancelar la totalidad de los salarios en una sola jornada también permite al Gobierno destacar el cumplimiento del cronograma de pagos, en un contexto de discusión sobre los recursos disponibles y el peso de la masa salarial en las cuentas provinciales.