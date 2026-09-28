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Confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el río Nahueve en medio de la búsqueda del policía de Neuquén

Fue durante los rastrillajes en el norte neuquino. Podría tratarse del efectivo que cayó del kayak.

Gabriel Dal Piva

Por Gabriel Dal Piva

Confirmaron el hallazgo del cuerpo en el norte neuquino. Foto: Gentileza Facebook FM Chos Malal 102.1 MHz/ Juan Carlos Parada

Confirmaron el hallazgo del cuerpo en el norte neuquino. Foto: Gentileza Facebook FM Chos Malal 102.1 MHz/ Juan Carlos Parada

Este lunes se había retomado la búsqueda de un efectivo en el norte de Neuquén. Iba en kayak doble y su embarcación se dio vuelta. En medio de los rastrillajes, se halló un cuerpo, señalaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO.

Más tarde el comisario Mariano Jara confirmó a este medio que se trataba del sargento buscado en el río Nahueve.

Confirmaron la identidad del cuerpo hallado en el río Nahueve

Jara indicó que fue a unos 5 kilómetros aguas abajo de la pasarela, muy cercano al sector conocido como El Negrete. Señaló que el cuerpo se localizó «a unos 15-20 metros de la orilla, había quedado enganchado en un árbol». Se logró sacar con buzos.

El cuerpo era de Mario Héctor Salazar, de 41 años. Era sargento de la división tránsito de Chos Malal.

Hubo una búsqueda en las aguas del río Nahueve

Según indicó Jara esta mañana Jara, la desaparición del policía ocurrió el domingo alrededor de las 17 en la zona del paraje Bella Vista. Por lo que se comenzaron los rastrillajes que se prolongaron hasta la noche.

En el primer barrido a contrarreloj, los equipos de emergencia lograron ubicar la embarcación a unos dos kilómetros río abajo. Poco después, el chaleco salvavidas fue hallado a unos tres kilómetros del sector conocido como la pasarela.

Este lunes desde muy temprano se retomó las tareas de búsqueda. Una de las dificultades del operativo fue el aumento del caudal.

 Sobre el hecho, desde la Policía confirmaron el ingreso el domingo de una embarcación doble donde iba el efectivo acompañado por su prima. Apenas diez minutos después de comenzar la navegación, «el kayak chocó contra un árbol, se dio vuelta y el agua se llevó al efectivo policial«. La prima logró llegar hasta la orilla.


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Este lunes se había retomado la búsqueda de un efectivo en el norte de Neuquén. Iba en kayak doble y su embarcación se dio vuelta. En medio de los rastrillajes, se halló un cuerpo, señalaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO.

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