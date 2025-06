Santiago Rostan y un gran paso por Sudáfrica: «Ya no me conformo con participar»

Después de cumplir la misión de completar dos Rally Dakar en motociclismo, Santiago Rostan sube la vara y no se conforma. El neuquino quedó octavo en su categoría (R2) entre 27 pilotos en la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid que se realizó en Sudáfrica. En la general, se ubicó 16° sobre 39 corredores.

Recién llegado de su experiencia internacional, Rostan visitó los estudios de Río Negro Radio y compartió su vivencia en “Subite al Podio”. “Fue una carrera muy linda, muchos días. Algo totalmente distinto a lo que uno corre acá. Es como correr en La Pampa. Es todo sabana, entre los campos. Una locura tener que manejar por la izquierda, como es en Inglaterra. En los enlaces había que prestar mucha atención”, describió el neuquino.

“Terminé dos Dakar y cuatro fechas del Mundial de Rally con esta última. Hoy ya no me alcanza con participar, voy en busca de un resultado”, agregó.

Rostan aseguró que su actuación “superó las expectativas” que tenía en la previa. “Estar en el Top 10 ya era un montón. Estoy muy feliz de cómo terminé y el apoyo de la gente. Fui el segundo mejor argentino por que Luciano Benavides quedó cuarto. Es lindo representar a Neuquén que es un lugar bastante fierrero”, destacó.

Una particularidad de la fecha en Sudáfrica es la ubicación, en plena sabana, que comienza en Sun City a 140 kilómetros de Johannesburgo y pasa por el Parque Nacional Pilanesberg.

“Corrimos por lugares increíbles, con muchos animales porque esos campos están en una de las reservas naturales más grandes de África. A la gente de ahí le gustan mucho las carreras”, contó Rostan.

Lo que viene por delante y los apoyos claves

Una de las principales adversidades en el calendario de este año es la falta de competencia a nivel nacional. “El campeonato argentino de navegación este año no se hizo por cuestiones económicas, no queda otra que salir a medirse afuera”, afirmó Rostan.

En ese sentido, ya prepara las próximas competencias. “Tenemos la Encrucijada Rally que es el campeonato mendocino. También el Desafío Ansenuza y el Atacama Race en Chile. Después ya en octubre tenemos la otra fecha del mundial en Marruecos”, repasó el neuquino.

La cuestión económica es un desafío constante en una disciplina muy costosa. “Si no tuviera mi trabajo aparte no podría ir a las carreras pero los sponsors me ayudan muchísimo”, destacó.

“El gobierno de Neuquén me da una mano muy grande, también el sindicato de petroleros. Soy agradecido y siempre los nombro a todos cuando publico algo en mis redes”, aseguró.

El neuquino ya demostró que está para grandes cosas y su deseo de superación lo lleva a ir por más. La etapa de participar y completar las pruebas ya pasó. Ahora las metas serán cada vez más exigentes.

Escuchá a Santiago Rostan en Río Negro Radio

