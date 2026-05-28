Marcos Acuña, la ausencia más fuerte de la lista de Argentina para el Mundial 2026

Marcos Acuña fue titular en el anteúltimo amistoso de la Selección Argentina, frente a Mauritania. (Archivo - Fotobaires)

A dos semanas del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni oficializó la lista de los 26 futbolistas convocados de la Selección Argentina.

La decisión más fuerte, sin dudas, estuvo en la defensa. El entrenador oriundo de Pujato optó por llevar ocho defensores y Marcos «Huevo» Acuña no superó el corte final.

El futbolista nacido en Zapala, de 34 años, fue una fija durante gran parte del proceso del actual cuerpo técnico y su presencia en la Copa del Mundo parecía asegurada, más teniendo en cuenta que fue titular ante Mauritania en el anteúltimo amistoso que disputó la Selección. Sin embargo, Scaloni sorprendió y decidió dejarlo afuera de la convocatoria.

Acuña fue una de las figuras de River durante el primer semestre del año, aunque en los últimos partidos arrastró algunos problemas físicos. En los cuartos de final del Torneo Apertura ante Gimnasia salió reemplazado por una sobrecarga en el isquiotibial derecho y, más adelante, volvió a resentirse de esa molestia en la final frente a Belgrano.

Finalmente, el cuerpo técnico se inclinó por Nicolás Tagliafico y Facundo Medina para cubrir el lateral izquierdo. El futbolista de Olympique de Marsella naturalmente es zaguero central, aunque también puede moverse sobre la banda, y esa versatilidad terminó siendo determinante para meterse en la lista. Justamente por esa capacidad para ocupar dos posiciones fue priorizado por encima de Marcos Senesi.

Además, Valentín «Colo» Barco también aparece como una alternativa en ese puesto. El futbolista surgió allí en Boca, aunque con el paso del tiempo se reconvirtió en volante, rol en el que brilló esta temporada en Racing de Estrasburgo.

Lo Celso se impuso sobre Buendía

Otra de las decisiones importantes del cuerpo técnico estuvo en el mediocampo. Finalmente, Giovani Lo Celso integra la lista de convocados y se quedó con uno de los últimos cupos disponibles por encima de Emiliano Buendía.

El futbolista de Betis sufrió a fines de enero una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior de su muslo derecho y estuvo fuera de las canchas hasta principios de abril. Desde entonces, sumó algunas titularidades y logró meterse nuevamente en la consideración de Scaloni.

El volante tendrá su revancha mundialista luego de perderse Qatar 2022 por lesión, una baja que en aquel momento fue una de las más sensibles para el entrenador argentino.

Por su parte, Buendía tuvo una gran temporada en Aston Villa, con gol incluido en la final de la Europa League ante Friburgo, aunque finalmente no logró meterse entre los convocados en, probablemente, una de las decisiones más difíciles del cuerpo técnico.