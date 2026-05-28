VIDEO: Así presentó Scaloni los 26 jugadores de Argentina para el Mundial 2026  

La cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicó este jueves el esperado video con el que Lionel Scaloni confirmó la lista de los 26 futbolistas que representarán a la Argentina en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con imágenes que nos emocionan y un fuerte guiño al grupo campeón del mundo, el entrenador dio a conocer los nombres elegidos para defender el título conseguido en Qatar 2022.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Uno de los grandes protagonistas del anuncio no fue un futbolista, sino Mario De Stéfano, más conocido como “Marito”, el histórico utilero de la Selección Argentina que se ganó el cariño de todo el plantel y de los hinchas.

Quién es “Marito”, el utilero que se volvió símbolo de la Scaloneta

“Marito” trabaja en la AFA desde fines de los años 90 y es considerado una pieza fundamental dentro del vestuario albiceleste. Comenzó acompañando a las divisiones juveniles en 1997 y con el paso del tiempo llegó a la Selección Mayor, donde compartió mundiales, Copas América y distintos procesos históricos.

Dentro del grupo campeón del mundo es reconocido por su cercanía con los jugadores y especialmente con Lionel Messi. Su carisma y perfil humilde lo transformaron en uno de los personajes más queridos de la Scaloneta.

Los propios futbolistas suelen definirlo como “el alma del vestuario” y un verdadero amuleto del equipo.

En los últimos años también se volvió viral por distintas escenas emotivas que recorrieron el mundo. Entre las más recordadas aparecen las imágenes levantando la Copa América junto al plantel y el beso que le dio a Scaloni durante los festejos del título conseguido en Estados Unidos.

Con ese protagonismo inesperado, el anuncio de la lista mundialista volvió a reflejar uno de los sellos de este ciclo: la importancia del grupo humano más allá de las figuras dentro de la cancha.

La lista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Strasburgo)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros