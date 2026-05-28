Uno por uno, los 26 convocados de Scaloni para la Copa del Mundo 2026

Uno por uno, los 26 convocados de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina ya tiene a sus 26 futbolistas confirmados para disputar el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador Lionel Scaloni presentó la lista oficial a través de un video publicado en las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino, con la participación especial del histórico utilero “Marito” De Stéfano, una de las figuras más queridas del vestuario albiceleste.

La nómina combina experiencia, juventud y la base del plantel campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, con el gran objetivo de defender el título conseguido hace cuatro años.

La lista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Strasburgo)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como)

José Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium