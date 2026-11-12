Scaloni habló sobre De Paul y Paredes: no les cierra la puerta, pero exige condiciones para sus regresos

De Paul, Paredes y los caramelos: una cábala que todavía tiene espacio en la Selección.

La conferencia de prensa de este jueves no fue una más. Lionel Scaloni, junto al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, anunció la extensión de su contrato y el de todo su cuerpo técnico -a excepción de Walter Samuel- hasta el Mundial 2030.

El entrenador, que se mostró muy emocionado durante el anuncio, también respondió preguntas sobre distintos temas. Entre ellos, se refirió a las situaciones de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos futbolistas históricos de esta etapa de la Selección que actualmente no forman parte de la convocatoria, aunque por diferentes motivos.

Por un lado, De Paul fue convocado para disputar un solo partido en la última fecha FIFA: la despedida de Lionel Messi. En aquella oportunidad, el mediocampista tuvo una charla con Scaloni. «Con Rodrigo hablé en la anterior convocatoria y le dije lo que pensaba», señaló el DT.

«Es un futbolista que nos dio un montón y no tiene la puerta cerrada. Necesitamos su mejor versión, sabe muy bien que si está al 100%, compitiendo todos los partidos, es un futbolista importante», agregó.

Aunque no lo vinculó directamente con su presente en Inter Miami, Scaloni dejó en claro que espera que De Paul recupere su mejor nivel. En ese sentido, explicó que la decisión para esta convocatoria fue darle lugar a otros futbolistas: «Ahora decidimos que vengan otros chicos. Queremos que vengan jóvenes en su posición y ver qué pueden aportar».

Elogios para Paredes, pero con un requisito obligatorio

La situación de Leandro Paredes es diferente. El capitán de Boca no puede ser convocado debido a la sanción de diez partidos que recibió por los incidentes en la final del Mundial frente a España. La FIFA, además, rechazó el pedido de la AFA para reducir el castigo. El volante ya cumplió tres encuentros y deberá purgar otros dos durante esta fecha FIFA.

«Es indudable que Paredes es un gran jugador, que estando bien es el mejor centrocampista que puede haber para la Selección», señaló Scaloni en primera instancia, con un fuerte respaldo al mediocampista del Xeneize.

“ESTAR BIEN NO SIGNIFICA QUE JUEGUE TODOS LOS PARTIDOS EN BOCA, ESTANDO AL MÁXIMO RENDIMIENTO MARCA LA DIFERENCIA” Lionel Scaloni habló sobre la sanción, la actualidad y el futuro en la Selección Argentina de Leandro Paredes. https://t.co/HU3ttxfLf8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Sin embargo, enseguida aclaró cuál es la condición para volver a ser convocado: «También es indudable que tiene que estar bien, compitiendo y entrenando al máximo nivel, estar fino. Es lo que le dije cuando nos visitó en el predio: si está bien, se mete solo en la lista».

«Estar bien no significa que juegue todos los partidos en Boca. Hay bastantes más cosas que él sabe que pienso, además de que sabe todo lo que lo aprecio y necesito de él», profundizó el entrenador.

Por último, Scaloni se refirió a la posibilidad de que la sanción sea reducida y dejó abierta la puerta para su regreso: «Lógicamente, esperemos que le saquen esos partidos. Si no se los sacan, al momento en que esté a disposición veremos cómo está. Si está bien, formará parte del equipo. Pero tiene que estar bien, porque cuando está al máximo marca la diferencia».

Así, el entrenador dejó en claro que tanto De Paul como Paredes siguen en sus planes, aunque sus regresos dependerán de que alcancen el nivel que pretende para la Selección. Mientras tanto, Scaloni continúa con el recambio y les da lugar a nuevos futbolistas en sus posiciones.