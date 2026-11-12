Neuquén registró una inflación del 2,4% en octubre 2026: qué pasó con los precios y cuáles fueron las subas
La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió este jueves 12 de noviembre el dato de inflación de Neuquén correspondiente al décimo mes del año. Cuál fue el rubro que más aumentó.
La Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén reveló que la inflación de octubre fue del 2,4%, lo que representa una variación del 0,3% respecto de septiembre, que se ubicó en 2,1%. En tanto, el IPC a nivel nacional se posicionó en 2,2%.
Los rubros con mayores incrementos fueron Transporte (con 3,3%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (con 2,8%); y Restaurantes y hoteles con (2,7%). Con este resultado, la inflación acumulada en Neuquén llegó al 28,3% y la interanual se posicionó en 34,9%.
Inflación en Neuquén: los aumentos de octubre rubro por rubro
Las variaciones mensuales más bajas, en tanto, se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (con 0,2%); Educación (con 0,7%); Prendas de vestir y calzado (con 1,4%); y equipamiento y mantenimiento del Hogar (1,5%).
En el resto de las divisiones, los aumentos fueron del 2,3% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, del 2,4% en Salud, del 2,6% en Información y comunicaciones y del 2% en Bienes y servicios varios.
El rubro Transporte tuvo el mayor aumento mensual, con un 3,3%, y aportó 0,44 puntos porcentuales al nivel general. Según el relevamiento provincial, la suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en el transporte colectivo y los combustibles para vehículos
Por su parte, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles registró una variación del 2,8% y tuvo una incidencia de 0,56 puntos porcentuales. El informe atribuyó este comportamiento principalmente a los aumentos en los alquileres de viviendas.
La división Restaurantes y hoteles tuvo una suba del 2,7% y una incidencia de 0,16 puntos porcentuales. El incremento estuvo relacionado principalmente con los mayores precios en restaurantes.
Otro de los rubros que incidió en el resultado fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento del 2,3% y aportó 0,45 puntos porcentuales al nivel general. Entre los productos con mayores incrementos se encontraron las verduras, principalmente la papa, el zapallo y la cebolla.
IPC de Neuquén: qué divisiones concentraron la mayor incidencia mensual
El relevamiento provincial señaló que Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte explicaron en conjunto el 61% de la variación mensual del índice de precios de octubre.
De esta manera, los aumentos vinculados con la vivienda, la movilidad y los alimentos tuvieron un peso importante en el resultado general de la inflación neuquina durante el décimo mes de 2026.
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