Neuquén registró una inflación del 2,4% en octubre 2026: qué pasó con los precios y cuáles fueron las subas

La Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén reveló que la inflación de octubre fue del 2,4%, lo que representa una variación del 0,3% respecto de septiembre, que se ubicó en 2,1%. En tanto, el IPC a nivel nacional se posicionó en 2,2%.

Los rubros con mayores incrementos fueron Transporte (con 3,3%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (con 2,8%); y Restaurantes y hoteles con (2,7%). Con este resultado, la inflación acumulada en Neuquén llegó al 28,3% y la interanual se posicionó en 34,9%.

Inflación en Neuquén: los aumentos de octubre rubro por rubro

Las variaciones mensuales más bajas, en tanto, se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (con 0,2%); Educación (con 0,7%); Prendas de vestir y calzado (con 1,4%); y equipamiento y mantenimiento del Hogar (1,5%).

En el resto de las divisiones, los aumentos fueron del 2,3% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, del 2,4% en Salud, del 2,6% en Información y comunicaciones y del 2% en Bienes y servicios varios.

El rubro Transporte tuvo el mayor aumento mensual, con un 3,3%, y aportó 0,44 puntos porcentuales al nivel general. Según el relevamiento provincial, la suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en el transporte colectivo y los combustibles para vehículos

El IPC neuquino superó en 0,2 puntos porcentuales al nacional. (Foto: archivo)

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles registró una variación del 2,8% y tuvo una incidencia de 0,56 puntos porcentuales. El informe atribuyó este comportamiento principalmente a los aumentos en los alquileres de viviendas.

La división Restaurantes y hoteles tuvo una suba del 2,7% y una incidencia de 0,16 puntos porcentuales. El incremento estuvo relacionado principalmente con los mayores precios en restaurantes.

Otro de los rubros que incidió en el resultado fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento del 2,3% y aportó 0,45 puntos porcentuales al nivel general. Entre los productos con mayores incrementos se encontraron las verduras, principalmente la papa, el zapallo y la cebolla.

IPC de Neuquén: qué divisiones concentraron la mayor incidencia mensual

El relevamiento provincial señaló que Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte explicaron en conjunto el 61% de la variación mensual del índice de precios de octubre.

De esta manera, los aumentos vinculados con la vivienda, la movilidad y los alimentos tuvieron un peso importante en el resultado general de la inflación neuquina durante el décimo mes de 2026.