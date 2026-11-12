Minería en Río Negro: oficializan el trámite de exploración del proyecto Rosillo Oeste en Jacobacci

La actividad minera en la Región Sur de Río Negro sumó un nuevo movimiento administrativo. A través de su edición Nº 6542 publicada en el Boletín Oficial de la provincia, se difundió un edicto de la Secretaría de Minería vinculado al proyecto de exploración Rosillo Oeste, ubicado dentro del distrito minero Jacobacci.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente número 46.226-M-2021, comprende una superficie total de 3.406,10 hectáreas en el departamento Pilcaniyeu y tiene como solicitante del permiso de exploración a la firma Minera Los Domos S.A.

Según se desprende de la documentación oficial, se trata de un proceso administrativo cuyos antecedentes datan de 2021, por lo que esta publicación representa una instancia de avance dentro de su tramitación formal y no el inicio de un proyecto desde cero.

Alcances del edicto y etapa exploratoria

En la industria minera, la fase de exploración es clave para realizar estudios geológicos, relevamientos y eventuales perforaciones que permitan determinar la existencia y viabilidad económica de los recursos. No obstante, desde el sector advierten que no todas las áreas bajo estudio logran convertirse en emprendimientos productivos.

En el caso puntual de Rosillo Oeste, el edicto oficial no detalla qué tipo de minerales se busca prospectar, ni especifica montos de inversión comprometidos o cronogramas de ejecución, por lo que aún no es posible confirmar el inicio inmediato de tareas de campo.

Más allá de las instancias técnicas del expediente, la publicación ratifica el posicionamiento de Ingeniero Jacobacci como uno de los principales polos de interés geológico dentro de la estrategia productiva de Río Negro.

El escenario local está marcado por el avance de Calcatreu —el proyecto de oro y plata operado por Patagonia Gold que este año ingresó en su etapa productiva—, el cual funciona como referencia central para medir tanto el impacto económico como las exigencias ambientales y sociales de la actividad. A este desarrollo se suman otras iniciativas en etapa de prospección en la Región Sur, como el proyecto Pegaso.

Desafíos locales y control ambiental

La multiplicidad de proyectos en distintas fases de evolución plantea desafíos concretos para las comunidades de la Línea Sur. La capacitación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores, la mejora en infraestructura y la participación ciudadana aparecen como factores determinantes para que el interés exploratorio se traduzca en empleo genuino.

Al mismo tiempo, el dinamismo del sector en territorio rionegrino convive con un debate permanente en torno a la rigurosidad de los controles ambientales, el cuidado de los recursos naturales y la distribución territorial de los beneficios económicos. Por el momento, el avance de Rosillo Oeste permite monitorear cómo continúa configurándose el mapa de áreas de interés minero en la provincia, a la espera de futuros resultados técnicos y definiciones de inversión.