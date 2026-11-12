Control ambiental del VMOS: Río Negro inspeccionó las obras desde Allen hasta Punta Colorada

El Gobierno de Río Negro realizó un seguimiento ambiental sobre las instalaciones del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) entre Allen y los primeros 213 kilómetros del recorrido, además de las obras de la terminal en Punta Colorada. También evaluó informes de monitoreo y requirió medidas correctivas para garantizar el cumplimiento ambiental.

Los trabajos fueron realizados por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Incluyeron recorridas técnicas, fiscalizaciones en terreno y la evaluación de los informes mensuales que presenta la empresa, además de inspecciones en distintos puntos de la infraestructura.

Cuál fue la evaluación de la Provincia

Las inspecciones incluyeron la estación de bombeo 1, ubicada en el PK 116; un obrador en el PK 190; y el sector del PK 213, donde se encuentran la estación de bombeo 2 y otro obrador. También se verificaron los trabajos de construcción del tercer tanque de almacenamiento en la cabecera de Allen, con una capacidad prevista de 55.000 metros cúbicos.

En paralelo, se supervisaron las instalaciones en Punta Colorada, donde se desarrolla la etapa de almacenamiento y despacho. En el parque de tanques se verificaron trabajos de excavación, construcción de bases e impermeabilización de suelos en los tanques 401 y 404, entre otras tareas.

El seguimiento se realizó entre Allen y las obras en Punta Colorada. Foto: Gobierno de Río Negro.

Según indicó la Provincia, se constató la presencia de elementos de contención, kits antiderrames, señalización, clasificación de residuos y condiciones generales en cuanto al ordenamiento y disposición. A partir del recorrido, se solicitó documentación sobre sustancias utilizadas, designación de un responsable ambiental en el lugar, inscripción como generadores de residuos especiales y precisiones sobre la gestión de residuos y efluentes. También se requirió acreditar la procedencia habilitada de los áridos utilizados en las obras.

Durante la inspecciones costeras, en el Obrador 2, también se verificaron las tareas de pruebas hidrostáticas, la empresa a cargo informó que el bombeo de agua de mar hacia los tanques australianos se desarrollaba con normalidad y que las muestras tomadas al inicio de la campaña habían arrojado resultados satisfactorios. Se recordó que todas las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales provinciales son de cumplimiento obligatorio.

Por otra parte, se evaluó el Informe de Monitoreo Ambiental que la empresa debe presentar mensualmente. Como resultado del análisis, el organismo provincial requirió ampliar el seguimiento de indicadores de calidad de aire, agua y suelo, profundizar la evaluación de impactos ambientales y completar documentación técnica y respaldatoria.

Cómo avanza el VMOS

El proyecto VMOS lleva 18 meses de ejecución y supone una inversión cercana a los US$ 3.000 millones. Su construcción en un período acotado implica exigencias importantes en materia de ingeniería, provisión de equipos y cumplimiento de los plazos previstos.

La primera etapa contempla seis tanques para almacenar crudo, de los cuales tres ya están terminados. Foto: Gobierno de Río Negro.

La obra fue diseñada para asegurar la logística de transporte terrestre y marítimo de los hidrocarburos no convencionales. Con una proyección inicial orientada a transportar 550.000 barriles diarios, el fuerte crecimiento de la producción llevó a evaluar alternativas para incrementar el caudal y responder a la demanda de un millón de barriles.

Actualmente, la primera etapa contempla seis tanques para almacenar crudo, de los cuales tres ya están terminados. Sin embargo, se analiza la posibilidad de construir cuatro tanques adicionales para incrementar la capacidad de exportación. Asimismo, entre las variantes para alcanzar un despacho mayor, la compañía evalúa tender tramos paralelos con cañerías de mayor espesor, adaptadas para soportar presiones operacionales más elevadas.