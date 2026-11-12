Expo Fit 3.0 en Viedma: dos días de deportes, desafíos de fuerza y actividades para toda la familia

Este fin de semana, Viedma será sede de múltiples actividades deportivas, incluyendo competencias de fuerza, baile, talleres y charlas de nutrición en el polideportivo de la UNRN. Foto: Marcelo Ochoa

La Expo Fit 3.0 tendrá lugar el sábado y domingo en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), con una programación que sumará conferencias de profesionales, emprendedores, sorteos y un sector de juego para las infancias.

El evento organizado por Lion’s Gym se desarrollará de 10 a 18 hs, y contará con múltiples sectores orientados a baile y entrenamiento, artes marciales y competencias deportivas, incluyendo seis categorías de stands con retos.

Desafíos de fuerza y exhibiciones de todo tipo

Entre las disciplinas de musculatura y fuerza se destaca la exhibición de press de banca del ex campeón argentino y actual legislador, Marcelo Szczygol y el campeón mundial de Powerlifting 2025, Diego Carriqueo.

Además, habrá una exposición de la nadadora de aguas abiertas frías y gélidas, Carla Evangelisti, representante de la selección argentina y medallista internacional, que participará con una pileta de inmersión en agua fría y explicará cómo se utiliza esta práctica para la recuperación muscular de deportistas.

El legislador cumple con su rutina en el gimnasio y lo hace desde que tenía 13 años. “Nunca dejé de entrenar”, explica. Foto: Pablo Leguizamón.

Por otra parte, se espera la presentación de cinco fisicoculturistas de la comarca y el torneo de lucha de brazos «Brazos de león», con categorías para principiantes, intermedios y primera.

«Es un evento deportivo, fitness, cultural y social», definió Martín Marinero, organizador por parte de Lion’s gym, en relación con la tercera edición que anteriormente reunió a más de dos mil visitantes y este año redobla la apuesta con dos días.

Competencias y un stand de retos

La disciplina Strongman tendrá un espectáculo de fuerza a cargo de Javier Linares y Ana Chocano, donde se presentarán pruebas con implementos de gran peso, como una cubierta de 340 kilos, una mancuerna de 60 kilos, un log lift de 100 kilos y un yugo de 350 kilos.

De acuerdo a Marinero, el sector de competencias incluirá torneos de CrossFit, pulseadas o armwrestling, kickboxing, y exhibiciones de acrobacia en telas, con invitaciones a gimnasios y boxes locales para participar de los WODs a cargo de Odin Expo Games.

Mientras que el público podrá poner a prueba su fuerza y resistencia en el stand de Lion’s Gym, donde se realizaran retos de peso muerto (deadlift), press de banca, curl de bíceps, hip thrust, flexiones y sentadilla isométrica, con la participación del español «Nico Powah» en desafíos de calistenia.

Artes marciales, baile y clases abiertas

La zona de combate reunirá exhibiciones y actividades de taekwondo, kickboxing, judo, jiu-jitsu y defensa personal para mujeres, con demostraciones de artes marciales mixtas (MMA) programadas para el sábado y luchas pactadas para el domingo.

Durante el evento se desarrollarán exhibiciones de Jiu-jitsu y un campeonato de combates con escuelas y atletas de la comarca. Foto: ilustrativa

La agenda incluirá también capoeira, una disciplina brasileña que combina danza, música y acrobacias con defensa personal. «No hace falta que tengan concimientos previos ni que estén entrenando activamente», señalo Celina Jordi, la instructora de las clases abiertas a todo público y edad, que se desarrollaran ambos días a partir de las 14.

En relación con movimiento corporal, el escenario principal tendrá propuestas de zumba, stretching, aerobox, cardio y jumping tanto para infantes como para adultos. Mientras que en términos de baile se sumaran danzas urbanas, folklore y la presentación de Dancing Heart Crew, Baila con Sabri y Baila con John, entre otros.

Cronograma de charlas sobre nutrición y salud

La Expo Fit tendrá una sala de conferencias gratuitas con profesionales que abordarán temas vinculados con la alimentación, el entrenamiento y el bienestar físico.

El sábado 14, la agenda comenzará a las 14:30 con una charla sobre nutrición en running, a cargo de la licenciada Giuliana Luberti. A las 15.20, Laurena Falcone hablará sobre dietas, cultura fit y acceso a la alimentación; a las 16.10, Franco Rondeau expondrá sobre suplementos, y a las 17, María Paz Querejeta abordará la nutrición en deportes de equipo.

Mientras que el domingo, se desarrollará el taller de control de hemorragias del programa internacional «Stop the Bleed» a partir de las 11. Ese mismo día, a partir de las 14, Antonela Quintero hablará sobre nutrición pre y post competencia de CrossFit y powerlifting, y a las 14.50 Martina Ulloa presentará una charla sobre salud metabólica muscular.

Las conferencias tienen inscripción previa a través de los siguientes contactos:

Nutrición en running: 2920-350698.

Dietas, cultura fit y acceso a la alimentación: 2920-359364.

Todo sobre suplementos: 2920-266796.

Nutrición en deportes de equipo: 2920-548619.

Control de hemorragias: 2920-706180.

Nutrición pre y post competencia: 2920-706950.

¿Cuánto cuesta la entrada y qué más habrá?

La entrada general tendrá un valor de $3.000 y permitirá participar de sorteos durante las dos jornadas. Entre los premios anunciados hay una barra romana de Gimnasio Animal, una remera de la marca, la remera oficial de la Expo y una consulta con un profesional de nutrición, además de un combo de suplementos deportivos.

El predio también contará con stands de emprendimientos y espacios vinculados al entrenamiento, incluyendo invitados regionales, referentes en disciplinas deportivas y profesionales.

Además, Marinero adelantó que este viernes a las 19 se realizará una conferencia en Roma acerca del evento que contó con la participación del área de Juventud, Deporte y Cultura a cargo de Nahuel Astutti a nivel provincial, y el subsecretario de Deportes a nivel local, junto a la intendencia de Marcos Castro.