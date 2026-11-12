San Patricio del Chañar: bomberos estrenan cuartel y autobomba

La actividad de las asociaciones de bomberos voluntarios de San Patricio del Chañar y Vista Alegre se fortalecen. En la primera localidad, estrenan el cuartel y suman un camión autobomba que favorecerá la respuesta ante incendios o incidentes viales, en especial, en el corredor de Vaca Muerta.

Las mejoras en la instalaciones, el incremento en los medios y la formación del personal permitirá mejorar el accionar en los siniestros de la zona de influencia.

En San Patricio del Chañar, los voluntarios de la Central 31 tienen un nuevo espacio. El nuevo edificio, después de ocho años de espera, se concretó a través de la colaboración entre Provincia, el municipio y la empresa Phoenix Global Resources.

A la vez, se incorporó un camión autobomba que aumentará la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias. Las características de este equipo permitirá darle un uso de alcance regional, porque podrán intervenir en otras localidades que están vinculadas a la actividad de Vaca Muerta.

El camión para Vista Alegre

Por otra parte, Vista Alegre recibió de parte de la asociación de voluntarios de Añelo, la cesión de una unidad autobomba Iveco 120E15. El vehículo permitirá avanzar ante la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios para que Vista Alegre tenga su propio cuartel, que es uno de los requisitos. A ese acto de entrega concurrió el presidente de la entidad añelense, Mariano Mansilla.

El compromiso incluye que los bomberos de Añelo afronten el costo de mantenimiento, reparaciones e intervenciones para conservar la unidad en condiciones operativas.

Los de Vista Alegre pagarán el combustible que necesite la unidad. Se destacó la tarea conjunta entre los cuarteles de Añelo, Rincón de los Sauces, Chañar y Vista Alegre.