Una recorrida técnica por las seis paradas entre Cipolletti y Roca marcó la hoja de ruta de la primera etapa del Tren del Valle

El próximo paso será el 24 de noviembre, cuando se realizará la apertura de sobres de la primera licitación pública para extender el servicio. Foto: Alma Terzibachian.

Las futuras paradas del Tren del Valle ya tienen ubicación y características definidas. Este jueves, las empresas interesadas en ejecutar las obras recorrieron los seis puntos de ascenso y descenso de pasajeros previstos entre Roca y Cipolletti, en una instancia previa a la apertura de ofertas.

La visita técnica fue organizada por la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. -actual operadora del Tren del Valle- y contó con representantes de las firmas Induvia SA, Pose SA, Roque Mocciola SA, Cipiem SRL, Generar SRL y LEG Servicios SAS, además participaron la legisladora de JSRN Lorena Rosana Yensen y la concejal Belén Bavastri. El próximo paso será el 24 de noviembre, cuando se realizará la apertura de sobres de la primera licitación pública para extender el servicio.

El recorrido se extendió desde la estación ferroviaria de Roca hasta la de Cipolleti. Foto: Alma Terzibachian.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de Tren Patagónico, Roberto López, encabezó la recorrida junto con los equipos técnicos. «Hoy iniciamos una recorrida con los proveedores que pueden llegar a hacer la obra. A partir de este recorrido vamos a poder esperar las ofertas de las firmas que quieren hacer esta obra civil tan importante para todo este trayecto del Alto Valle», explicó.

Roberto López, presidente de Tren Patagónico S.A. Foto: Alma Terzibachian.

La contratación contempla un plazo de ejecución de 90 días desde la adjudicación. Según indicó López, una vez seleccionada la empresa comenzará el proceso para concretar las intervenciones necesarias para habilitar el servicio de pasajeros entre ambas ciudades.

Dónde estarán las seis paradas entre Cipolletti y Roca del Tren del Valle

El recorrido contempla cuatro puntos vinculados a las estaciones de General Roca, J. J. Gómez, Allen y Fernández Oro donde se construirán ampliaciones junto a las estaciones existentes. Según explicó López la decisión de no intervenir directamente los edificios ferroviarios responde a que algunos presentan deterioro y otros tienen usos institucionales, como museos.

Estación ferroviaria de Fernández Oro. Foto: Alma Terzibachian.

Por otro lado, otros dos puntos de ascenso y descenso estarán en Cipolletti: uno junto a la estación ferroviaria actual y otro completamente nuevo en la intersección de avenida Perón y Velez Sarfield, en cercanías de la Facultad de Medicina.

En la estación de Cipolletti se realizarán modificaciones puntuales para incorporar el sistema de cobro mediante molinetes y adecuar los accesos. En cambio, en el punto ubicado cerca de la Facultad de Medicina se deberá construir una estructura desde cero: una rampa de acceso y descenso con platea, refugio y las instalaciones necesarias para recibir a los pasajeros.

Tren del Valle: cómo serán los puntos de ascenso y descenso entre Roca y Cipolletti

Los ingenieros Francisco Ezquerra, quien estará a cargo de la gerencia del Tren del Valle, y Néstor Fatori, asesor externo de la empresa provincial explicaron que el diseño priorizará la accesibilidad, la seguridad y la resistencia de los materiales.

Así serán los nuevos puntos de ascenso y descenso que habrá entre Cipolletti y Roca. Foto: Alma Terzibachian.

«Estos puntos se destacan fundamentalmente por la accesibilidad y la seguridad, ya sea con rampas, con pisos especiales para personas con discapacidad visual y con un entorno seguro para el pasajero», señaló Fatori.

Los accesos tendrán iluminación, sendas podotáctiles desde las calles de ingresos hasta las rampas y tótems identificatorios. También se construirán refugios nuevos y se utilizarán estructuras resistentes al vandalismo. «Todos los accesos van a ser alumbrados, el acceso va a estar identificado con un tótem y va a tener una senda podotáctil», precisó Ezquerra.

El punto ubicado cerca de la Facultad de Medicina estará entre la Avenida Perón, la Ruta 65 y la calle Velez Sarfield. Foto: Alma Terzibachian.

Las vías y las formaciones, pendientes para la puesta en marcha del Tren del Valle entre Roca y Cipolletti

El plazo previsto para completar las obras es de 90 días, aunque los técnicos buscarán reducirlo mediante la ejecución simultánea de algunos trabajos. Fatori explicó que los seis puntos tienen características constructivas repetitivas, lo que permitirá adelantar tareas.

«Hay mucho de obra que se puede hacer en serie, como son modelos repetitivos, entonces hay cosas que se pueden ir adelantando para que el plazo de obra se ajuste aún más», indicó.

La estación ferroviaria de Allen se encuentra a metros del Anfiteatro. Foto: Alma Terzibachian.

Sin embargo, la construcción de los apeaderos no es la única condición para recuperar el servicio. Durante la recorrida, los técnicos identificaron dos sectores de vías que requieren intervenciones. «Hay dos sectores que tenemos identificados claramente, en Roca y en cercanía de lo que es la estación Guerrico, que requieren intervenciónes», explicó Fatori. La empresa mantiene conversaciones con Ferrosur Roca, concesionaria de las vías, para acordar los arreglos necesarios y garantizar una circulación segura.

En paralelo, Tren Patagónico prepara tres formaciones tipo tripla para el tramo Roca-Cipolletti, con capacidad aproximada para 240 pasajeros cada una. Actualmente se encuentran en Buenos Aires, donde reciben mantenimiento y una adaptación a la identidad de la empresa provincial. López estimó que podrían comenzar a trasladarse entre diciembre y los primeros días de enero.

Así serán las triplas que se traerán desde Buenos Aires para extender el servicio entre Cipolletti y Roca.

Una vez que lleguen, los equipos técnicos prevén realizar pruebas de marcha blanca para determinar las velocidades posibles, los tiempos de recorrido, las paradas y las condiciones de circulación. «Eso es lo que nos va a permitir tener un itinerario acorde al servicio y competitivo para el tren con respecto a otros transportes», explicó Fatori.

Por el momento, no están definidas las frecuencias ni existe una fecha confirmada para el inicio de las operaciones. La primera etapa conectará Roca con Cipolletti y el objetivo posterior será extender el recorrido hasta Chichinales. López señaló que la intención es poner en marcha el servicio una vez terminadas las obras y resueltas las condiciones necesarias para circular.

La experiencia de Tren Patagónico y los servicios que tiene a cargo

La incorporación del Tren del Valle representa un nuevo desafío para Tren Patagónico, una empresa ferroviaria estatal que ya opera distintos servicios de pasajeros y cargas en Río Negro. Su presidente, Roberto López, destacó la experiencia de la compañía y el respaldo provincial para sostener su funcionamiento.

«Para nosotros es un gran desafío, una alegría enorme. Primero, siempre agradecerle al gobernador porque esta iniciativa salió del gobernador hace dos años, en un acto en Chichinales, y al ministro Alejandro Echarren», expresó López durante la recorrida.

Foto: Alma Terzibachian.

Actualmente, la compañía tiene a cargo el servicio de larga distancia que conecta Viedma con Bariloche, con un recorrido de 827 kilómetros, según precisó López. «Es el tren más largo que hoy tiene el país», destacó.

El titular de la empresa remarcó que Tren Patagónico depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y que su funcionamiento se sostiene con recursos provinciales. «Es una empresa ferroviaria netamente estatal. Hoy todo es por la Provincia, los sueldos nos acompañan en todo momento con la reparación y mantenimiento de toda la Línea Sur», explicó.

Además, mencionó otros servicios que administra la empresa: el recorrido regional entre Ingeniero Jacobacci y Bariloche, las propuestas turísticas en Bariloche y Perito Moreno, y el transporte ferroviario de cargas.

«Hoy estamos hablando de un servicio nuevo para nosotros, pero de mucha importancia para la conectividad del Alto Valle», señaló López. El objetivo provincial, agregó, es que la experiencia de la empresa permita ampliar progresivamente la cobertura ferroviaria: primero hasta Roca y luego hacia Chichinales.