Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre 2026: las canastas básicas subieron por encima de la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre de 2026 fue del 2,2% este jueves 12 de noviembre. A la par, anunciaron que las canastas incrementaron por encima de la inflación. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

En octubre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca la línea de la indigencia– subió 3,1%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) -que sirve para medir la pobreza– incrementó 3,5%. El mes pasado, con un IPC del 1,9%, ambas habían incrementado 1,7%.

De esta forma, las canastas reportan un aumento acumulado por encima de la inflación en lo que va del 2026 (26,3%) y alcanzaron un aumento del 29,1%. Asimismo, la CBA subió 39,9% interanual, mientras que la CBT un 39,2%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en octubre 2026 requirió $246.363, y para superar la línea de la pobreza necesitó $546.926.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.690.000 para estar por encima de la línea de la pobreza. En el mes anterior, este mismo grupo demandó $1.632.505 para no ser pobre, mientras que en octubre de 2025 la cifra era de $1.213.799.

Cuáles fueron los rubros que más subieron en octubre 2026

Según el Indec, lo que más subió en octubre 2026 fue:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4,2%.

Recreación y cultura: 3,3%.

Bienes y servicios varios 2,3%.

Por otro lado, lo que incrementó de manera inferior al IPC fue: