Se confirmaron los cruces de primera ronda de los tenistas argentinos en el US Open

Hoy se sorteó el cuadro del US Open que empieza el domingo y los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales para la primera ronda.

En singles, Argentina tendrá 13 representantes, 11 en el masculino y 2 en el femenino. El último Grand Slam del año se jugará del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Será la antesala de la serie de Copa Davis en Neuquén donde Argentina enfrentará a Turquía en el Ruca Che el 19 y 20 de septiembre.

Uno de los que la tiene más difícil en el debut del US Open es Mariano Navone, citado por el capitán Javier Frana a la Davis. Le tocará enfrentar al serbio Novak Djokovic con el que nunca jugó.

Francisco Cerúndolo, N°1 argentino y 25° en el ránking mundial, tendrá su estreno ante el austríaco Filip Misolic. Es otro de los convocados a la Davis al igual que Thiago Tirante que se medirá con el francés Adrian Mannarino.

Juan Manuel Cerúndolo tendrá un duro debut contra el noruego Casper Ruud (20°). Tampoco la tendrá fácil Franciso Comesaña ante el italiano Flavio Cobolli (6°).

Los demás debuts argentinos en el cuadro masculino serán: Tomás Etcheverry ante el checo Vit Kopriva, Sebastián Báez contra el norteamericano Brandon Nakashima, Román Burruchaga con el ruso Karen Khachanov, Camilo Ugo Carabelli frente al alemán Jan-Lennard Struff, Facundo Díaz Acosta ante el francés Quentin Halys y Marco Trungelliti contra el chino Juncheng Shang.

En el cuadro femenino, Solana Sierra tendrá un duro debut contra la 9° del mundo, la ucraniana Elina Svitolina y Nadia Podoroska se cruzará con la suiza Simona Waltert.