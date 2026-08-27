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Se confirmaron los cruces de primera ronda de los tenistas argentinos en el US Open

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales de primera ronda en el US Open. Se destaca el duelo Mariano Navone contra Novak Djokovic.

Redacción

Por Redacción

Mariano Navone debutará contra Novak Djokovic en el US Open.

Mariano Navone debutará contra Novak Djokovic en el US Open.

Hoy se sorteó el cuadro del US Open que empieza el domingo y los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales para la primera ronda.

En singles, Argentina tendrá 13 representantes, 11 en el masculino y 2 en el femenino. El último Grand Slam del año se jugará del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Será la antesala de la serie de Copa Davis en Neuquén donde Argentina enfrentará a Turquía en el Ruca Che el 19 y 20 de septiembre.

Uno de los que la tiene más difícil en el debut del US Open es Mariano Navone, citado por el capitán Javier Frana a la Davis. Le tocará enfrentar al serbio Novak Djokovic con el que nunca jugó.

Francisco Cerúndolo, N°1 argentino y 25° en el ránking mundial, tendrá su estreno ante el austríaco Filip Misolic. Es otro de los convocados a la Davis al igual que Thiago Tirante que se medirá con el francés Adrian Mannarino.

Juan Manuel Cerúndolo tendrá un duro debut contra el noruego Casper Ruud (20°). Tampoco la tendrá fácil Franciso Comesaña ante el italiano Flavio Cobolli (6°).

Los demás debuts argentinos en el cuadro masculino serán: Tomás Etcheverry ante el checo Vit Kopriva, Sebastián Báez contra el norteamericano Brandon Nakashima, Román Burruchaga con el ruso Karen Khachanov, Camilo Ugo Carabelli frente al alemán Jan-Lennard Struff, Facundo Díaz Acosta ante el francés Quentin Halys y Marco Trungelliti contra el chino Juncheng Shang.

En el cuadro femenino, Solana Sierra tendrá un duro debut contra la 9° del mundo, la ucraniana Elina Svitolina y Nadia Podoroska se cruzará con la suiza Simona Waltert.


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Hoy se sorteó el cuadro del US Open que empieza el domingo y los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales para la primera ronda.

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