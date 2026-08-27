Programación de la 6° fecha del Federal A: Cipolletti tiene fecha libre, Rincón y Sol de Mayo juegan el domingo

Rincón buscará una victoria en Rawson para seguir en los puestos de clasificación.

El Consejo Federal anunció los días, horarios y árbitros de la 6° fecha de la segunda ronda del Federal A. En la zona Campeonato, Cipolletti tendrá fecha libre. Por otro lado, Deportivo Rincón y Sol de Mayo jugarán el domingo por la Reválida.

Tras la igualdad por 2-2 ante Atenas de Río Cuarto en la Visera de Cemento, Cipolletti descansará y no jugará este fin de semana. Luego de esta fecha libre, le quedarán tres compromisos: visitará a Olimpo en Bahía Blanca, recibirá a

Con cinco partidos disputados, el Albinegro está 3° con 8 puntos. El gran objetivo del equipo de Enríquez será meterse entre los cuatro primeros de la zona, para avanzar a las semifinales por el primer ascenso y sacar un boleto a la próxima edición de la Copa Argentina.

Por esta zona, la fecha se jugará en su totalidad el domingo. Se enfrentarán Kimberley-Alvarado (15:00), Villa Mitre-Huracán (15:30), Argentino-Juventud Antoniana (15:45) y Atenas-Olimpo (16:30).

Rincón y Sol de Mayo salen a la cancha el domingo

Por la Reválida y correspondiente a la zona B, Deportivo Rincón viajará a Trelew para visitar a Germinal. El duelo será a partir de las 15:00 con el arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez. Hasta el momento, se enfrentaron en cuatro ocasiones, con dos victorias para el conjunto neuquino y dos empates.

El León viene de derrotar en su casa a Juventud Unida por 2-0 y buscará sumar para seguir en puestos de clasificación. El equipo de Germán Noce está 2° con 10 puntos en 5 partidos jugados, solo por detrás de San Martín de Mendoza. Además, si gana en Chubut, ya se asegurará la permanencia en el Federal A para la temporada 2027.

Por otro lado, Sol de Mayo recibirá el domingo a Guillermo Brown desde las 15:00. El entrerriano Lautaro Castañola será el encargado de impartir justicia. En este 2026, se vieron las caras en dos encuentros, con victorias del equipo rionegrino.

El Celeste viene de caer en Mendoza frente a Fadep (2-0) y se encuentra en la 7° posición del grupo con 6 puntos. Necesita ganar para alejarse de la zona de descenso, ya que está a 6 puntos de Círculo Deportivo, el último equipo que estaría descendiendo.

En esta zona, la fecha empieza el sábado con San Martín-Fadep (20:30). Se completa el domingo con Costa Brava-Juventud Unida (15:00) y Santamarina-Círculo Deportivo (18:00).