Coudet se va de River, los candidatos que suenan para reemplazarlo en el banco Millonario

Los entrenadores que suenan en el Millonario para reemplazar a Coudet.

La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe aceleró una decisión que ya se venía encaminando. Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador del Millonario y, con el ciclo terminado, la dirigencia deberá comenzar a trabajar en la búsqueda de un nuevo técnico para un equipo que necesita reaccionar rápidamente.

En Núñez ya aparecen distintas opciones sobre la mesa, aunque lo cierto es que no hay un candidato firme y gana terreno la posibilidad de que Marcelo Escudero sea el DT interino hasta fin de año.

Algunos de los que suenan tienen una relación directa con la historia del club, otros representan una idea futbolística que encaja con lo que pretende la institución, pero la mayoría, por diferentes motivos, asoma como una alternativa compleja hoy.

Los técnicos que suenan en River tras la salida de Coudet

Hernán Crespo es uno de los nombres que más seduce por su identificación con River y por el recorrido que construyó como entrenador, especialmente durante su exitoso ciclo en Defensa y Justicia, al que llevó a conquistar la Copa Sudamericana 2020.

Hernán Crespo, asoma como el principal candidato.

Su condición de hombre de la casa también juega a favor y lo coloca entre las primeras alternativas, además de que ya dejó en claro que su sueño máximo es dirigir al Millonario.

Sin embargo, lo cierto es que su llegada es muy difícil en este momento. Actualmente dirige a Atlas, donde asumió en julio y acumula ocho partidos, con cinco victorias y tres derrotas. Tiene contrato por dos años y una cláusula de salida en favor de River, pero recién a partir de 2027, donde sería más viable su contratación. Si en Núñez lo quisieran ahora, deberán abonar entre 7 y 8 millones de dólares, algo que luce poco probable.

Pablo Aimar, vuelve a aparecer en escena, aunque su situación -compleja- es similar a la de Crespo: con vínculo vigente, es una pieza clave del cuerpo técnico de la Selección Argentina y forma parte del proyecto que encabeza Lionel Scaloni.

Aimar, integra el cuerpo técnico de Scaloni en la Selección Argentina.

Si bien el entrenador todavía no confirmó públicamente su continuidad, la intención de Claudio Tapia es convencerlo para que siga junto a su ayudante y mano derecha.

Aimar conoce profundamente el mundo River, es un hombre muy querido por los hinchas y representa una alternativa con enorme identificación. La gran incógnita, al margen del tema contractual, es su falta de experiencia como entrenador principal de un equipo de Primera División.

Gabriel Milito es otro de los DT que aparece en la lista de candidatos, como ya había sucedido cuando Marcelo Gallardo dejó el club en su segunda etapa. El entrenador de 45 años tiene contrato vigente con Chivas hasta mediados de 2027, por lo que su salida no sería sencilla.

Gabriel Milito, está dirigiendo en las Chivas de Guadalajara.

Su perfil futbolístico, sin embargo, encaja con una de las ideas que busca River: un equipo protagonista, voraz y con vocación de atacar. Su vínculo con Chivas aparece hoy como el principal obstáculo.

En tanto, Diego Cocca surge como una alternativa diferente, ya que actualmente se encuentra sin club. Su salida de Atlas se produjo en julio, cuando los nuevos propietarios de la institución no lograron llegar a un acuerdo contractual con el DT pese a que inicialmente se había anunciado su continuidad.

Cocca conoce el fútbol argentino y tiene experiencia al frente de equipos grandes. Dirigió a Racing en dos etapas y además acumuló varios pasos por México. Además, también conoce los alrededores del Monumental, ya que debutó como jugador en River.