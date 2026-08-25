Copa Davis en Neuquén: La historia de los cinco convococados para jugar con Turquía en el Ruca Che

Thiago Tirante ya jugó la Copa Davis este año en Corea del Sur.

El capitán del seleccionado argentino de la Copa Davis, Javier Frana, confirmó hoy a los cinco tenistas convocados para la serie contra Turquía en Neuquén que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che.

Los elegidos fueron Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone como singlistas más Guido Andreozzi y Andrés Molteni como doblistas.

Frana reconoció que no fue una convocatoria sencilla ya que tenía muchos jugadores en carpeta para la lista. «Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores», expresó.

También se refirió a la ausencia de Horacio Zeballos al decir que por «temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta».

Francisco Cerúndolo

El N°1 argentino está 25° en el ránking ATP. En un año irregular, no atraviesa su mejor momento después de rápidas eliminaciones en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

El jugador de 28 años fue campeón del ATP de Queens en junio en el quinto título de su carrera. Esta temporada también se coronó en el ATP de Buenos Aires en febrero. En Copa Davis tiene un récord favorable de 7-5.

Thiago Tirante

El platense de 25 años es el tenista argentino de mejor actualidad con un gran ascenso en el ránking donde actualmente ocupa el 42° puesto.

En la gira de cemento norteamericana logró las mejores victorias de su carrera en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati contra Taylor Fritz y Novak Djokovic.

Debutó este año por la Copa Davis con triunfo ante Hyeon Chung por 2-6, 7-5 y 7-6 en la serie que se disputó en Corea del Sur. Argentina perdió y por eso deberá jugar esta reclasificación ante Turquía.

Mariano Navone

El nacido en 9 de Julio, de 25 años, también vive un gran presente y está 48° en el ránking mundial. Este año ganó su primer título ATP en Bucarest. También fue finalista en Ginebra.

Su antecedente en Copa Davis fue en la primera ronda de los Qualifiers 2025 en la serie contra Noruega donde perdió con Casper Ruud pero después le ganó el punto decisivo Nicolai Budkov Kjær.

Guido Andreozzi

El jugador de 25 años es un especialista en dobles donde se ubica 15° del mundo. Este año ganó el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard. También hizo cuartos de final en Wimbledon.

Debutó este año por la Copa Davis en la serie contra Corea del Sur. En pareja con Federico Gómez, le ganaron a Ji Sung Nam y Uisung Park por 6-3 y 7-5.

Andrés Molteni

El jugador de 38 años es otro especialista en dobles y ya tiene 9 años de recorrido en la Copa Davis. Llegó a ser 7° del mundo en dobles y alcanzó los cuartos de final de los cuatro Grand Slams.

Tiene un récord positivo en la Copa Davis con 6 victorias y 5 derrotas. En dupla con Horacio Zeballos, tuvieron una gran actuación en la temporada 2025 donde Argentina llegó a cuartos de final.