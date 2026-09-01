Se confirmó el pase de Enzo Fernández al Manchester City en una cifra récord: todos los detalles

Una de las novelas más importantes del mercado de pases europeo llegó hoy a su fin: Enzo Fernández pasará del Chelsea al Manchester City en un monto récord para la Premier League.

Su nuevo club pagará 146 millones de euros (125 millones de libras) por el pase del volante que superó su propia marca como el jugador argentino más caro de la historia.

Enzo había pasado del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros en 2023 luego del Mundial de Qatar 2022.

Además, iguala a las compra más cara de la Premier League que fue la de Liverpool por Alexander Isak en 2025. Supera a otras recientes de este mercado como la de Elliot Anderson (135M) al Manchester City y Morgan Rogers (138M) al Chelsea.

A River le corresponden casi 6 millones de euros por el mecanismo de solidaridad que reconoce los años de formación del mediocampista en el club argentino. De esta manera, sumando todas las ventas, el Millonario cobrará 60M por el jugador.

Las únicas ventas más caras en la historia por encima de la de Fernández son las de Neymar al PSG (222M), Kylian Mbappé al PSG (180M) y Ousmane Dembélé al Barcelona (148M)