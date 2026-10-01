Se crió en El Valle, triunfó como ingeniero en la F1 y aseguró que «Colapinto está en un nivel superlativo»

Fotos: P1. Rinland entró a la F1 a mediados de los 80' y permaneció hasta principios del nuevo milenio.

Más de 20 años dibujando y proyectando monoplazas en Fórmula 1. Fue jefe de ingeniería en nueve escuderías, llevando a varias de ellas a victorias y títulos mundiales. Una pasión que se forjó en la región, desde su niñez, y que con los años alcanzó límites impensados.

Nacido en Buenos Aires, pero criado en El Valle (vivió en Cinco Saltos y en Neuquén), el ingeniero Sergio Rinland es palabra más que autorizada para el tratamiento del deporte motor por excelencia. Un mundo que conoce a la perfección, desde lo más maravilloso hasta lo más ingrato.

En exclusiva para Río Negro, Rinland, radicado hace más de cuatro décadas en Inglaterra, nos habló sobre el presente del argentino Franco Colapinto dentro de Alpine, equipo para el que trabajó bajo la denominación de Benetton, la época dorada de la escudería con sede en Enstone.

Promediando la década del 80′, Rinland trabajó en Brabham, la emblemática escudería del excéntrico Bernie Ecclestone.

“La temporada de Franco definitivamente está siendo muy buena”, comenzó diciendo Sergio, graduado en la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Y prosiguió, estableciendo una interesante comparación: “Se encuentra en una situación similar a la de Kimi Antonelli, aunque claramente no cuenta con su auto, que actualmente es el mejor de la F1. Franco, con el arma que tiene, también está en un nivel superlativo de conducción tras haber tenido un primer año casi completo de aprendizaje”.

Otra lectura interesante y muy criteriosa de Rinland apunta al actual estatus del pilarense dentro de Alpine, algo que se viene observando y apuntando en estas líneas.

Amén del reciente traspié en Bakú, al que también se refirió, Colapinto ya demostró que tiene potencial para cargarse el liderazgo del team cuando se le presenta la oportunidad. “Demostró ser mucho más rápido de Pierre Gasly en esta clase de autos, con este nuevo reglamento técnico. Por eso lo vemos cada vez con más frecuencia delante de él”, indicó.

El FW11 de Williams de la temporada 86′ era invencible. Con Rinland (semioculto, con lentes y bigotes), la máquina ganó el título de constructores.

A lo que agregó: “Y no tengo dudas que sí, que lo que está pasando en las últimas carreras entre los pilotos es una consecuencia de esa situación. Está claro que hay presiones internas cuando los dos pilotos están tan parejos”.

No todo es color de rosas. Una delgadísima línea separa el éxito del abismo, algo que el argentino viene experimentando tras sus últimas actuaciones en la actual temporada de F1. Lo importante será levantar cabeza y salir fortalecido. Afortunadamente, la revancha de Azerbaiyán será este fin de semana en Sepang, Malasia.

“Fue un error grave, eso está claro. Pero ha habido muchísimos peores errores en la historia y de pilotos de primerísimo nivel”, explicó el ingeniero Rinland.

Y resaltó: “Es un piloto joven, muy rápido y quiere demostrar que puede ganarle a su compañero, cosa que ya hecho. Pasa que hoy en día, con las redes sociales, todo se viraliza y se potencia de una manera impresionante. Y eso hace que se tome todo más a la tremenda todavía”.

Una de las últimas creaciones de Rinland. El Sauber C20 de 2001, máquina con la que debutó en F1 el finés Kimi Raikkonen.

En esa línea, contra todo lo que pueda trascender y decirse en la realidad virtual, capaz de crear y destruir en cuestión de segundos, para Rinland el presente de Colapinto en F1 está bien consolidado.

“Lo que estamos viendo de Franco es fantástico. Es un piloto establecido dentro de la Fórmula 1. El hecho de ganarle a Gasly, de estar entre los 10 consistentemente en las últimas carreras, habla de un piloto consolidado y con capacidad de estar entre los mejores. Una lástima ese episodio de Bakú, porque los Alpine dieron un salto y podrían haber sumado otra vez. Pero no tengo dudas que se repondrá de ese episodio”, apuntó al respecto.

“Creo que Gasly está sintiendo bastante presión. Es un piloto con mucha experiencia. Se encuentra en una posición similar a la de Russell en Mercedes; de golpe llega un piloto joven, con poca experiencia y «te moja la oreja«. No debe estar muy cómodo. Claramente Gasly tiene más preocupación dentro del equipo. Franco sabe que, más allá del error, está en una buena posición para salir adelante y reponerse rápidamente”, cerró.

Junto al bahiense Enrique Benamo, el ingeniero tuvo su primera experiencia europea en la Fórmula Ford Inglesa.

“Es una influencia positiva”

De 1996 a 1999, Sergio Rinland integró el departamento técnico de Benetton F1, que más adelante pasó a ser Renault y, en la actualidad, Alpine. Por entonces, la escuadra con sede en Enstone (Inglaterra) era campeona del mundo, tras el bicampeonato obtenido por Michael Schumacher.

El team principal era nada menos que Flavio Briatore, el hombre que todavía hoy sigue manejando las riendas del equipo; alguien que, naturalmente, es bien conocido por el ingeniero rionegrino/neuquino.

“Si estás en la misma línea que Flavio, no vas a tener ningún problema. No es una persona fácil de llevar, es alguien muy astuto y temperamental. Sabe cómo manejar a la gente, cómo manejar la psicología de los pilotos y cómo hay que hacer para ir detrás de los objetivos. Eso, para una persona que ocupa su lugar, es fundamental”, aseguró.

“Creo que es una influencia positiva en Franco. Siempre y cuando el auto acompañe y la herramienta esté acorde para dar pelea, tenerlo a Flavio de jefe de equipo es un privilegio. Es una persona que las vio y vivió todas, y que sabe lo que se necesita para alcanzar el éxito”, cerró.