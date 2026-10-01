Messi es el nuevo dueño de un club de España: dónde queda y cómo es la millonaria apuesta

La institución anunció a La Pulga como nuevo dueño a través de un comunicado.

El capitán del Inter Miami volvió a sacudir la industria deportiva internacional con un movimiento empresarial histórico fuera del campo de juego. Lionel Messi concretó de manera oficial la adquisición del C.D. Eldense milita en la Segunda División del fútbol de España.

La transacción se cerró este 1 de octubre a través del Grupo Mas, la estructura de negocios que el astro rosarino integra junto a sus socios Jorge y José Mas.

Dondé queda el club que compró Messi en España

El equipo está radicado en la ciudad de Elda, un municipio alicantino situado en la Comunidad Valenciana, al Sureste español. Con más de 55.000 habitantes y una rica tradición futbolística desde su fundación en 1921, la localidad se prepara para una verdadera revolución mediática, social y comercial.

🚨👔 OFFICIAL: Lionel Messi has been confirmed as new owner of CD Eldense in Spain, statement announce. 🇪🇸



It’s the second club owned by Messi after UD Cornellá. pic.twitter.com/vengBUE6SL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

La institución disputa sus partidos como local en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, recinto que pasará a ser el epicentro del incipiente proyecto conducido por el diez.

Las gestiones, que se extendieron durante varias semanas de ardua negociación, finalizaron con la transferencia total del paquete accionario y la notificación formal a las autoridades del Ayuntamiento de Elda.

El objetivo de la flamante conducción contempla una profunda reestructuración patrimonial, inversiones para la modernización de la infraestructura existente, el fortalecimiento en la captación de talentos y un impulso definitivo para las divisiones inferiores.

De esta manera, el astro argentino no solo desembarca de lleno en la gestión directa del fútbol profesional europeo, sino que además consolida su perfil empresarial de cara al futuro post retiro.

La llegada de la figura mundial promete transformar el alcance del conjunto alicantino, combinando más de un siglo de historia local con una proyección internacional sin precedentes en la categoría.

Cabe recordar que La Pulga es dueño junto con Luis Suárez del Deportivo LSM de Uruguay, con su familia posee Leones de Rosario en Argentina, tiene acciones y una cláusula para convertirse en copropietario de Inter Miami tras su retiro y en abril compró el UE Cornellà, semiprofesional en España.