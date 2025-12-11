Se definen las PickUps y los hermanos Ochoa todavía sueñan con la corona



TC PickUp y TCPista PickUp competirán por la undécima fecha este fin de semana en La Plata, donde se definirán los campeonatos. Y en la categoría telonera, los hermanos Ochoa todavía tienen chances de quedarse con la corona. Joaquín tiene 109 puntos, Benjamín suma 108 y aunque Juan Sebastián Gallo acumula 149, a los pilotos de Viedma todavía le dan los números. Ambos festejaron por partida doble a lo largo de la temporada.

Joaquín viene de ganar en la penúltima fecha y pasó por un punto a Benja.



El sábado comenzarán con los test de TC PickUp a partir de las 9:22 y luego será el turno de TCPista PickUp, a las 9:48. La emisión televisiva arrancará a las 11, por DeporTV, con el segundo entrenamiento de la divisional mayor de camionetas, mientras que luego seguirá un nuevo ensayo del TCPPU a las 11:50. Las clasificaciones iniciarán a las 15:41 con la divisional menor y después irá la mayor a las 16:18, con transmisión de la TV Pública y Motorplay.

El domingo por la mañana se correrán las series de TCPU desde las 9:15. Y a partir de las 13.40 comenzarán las finales: a esa hora será el turno del TC Pista Pick Up y a las 14:20 se disputará la carrera de TC Pick Up. La TV Pública transmitirá ininterrumpidamente desde las 10 hasta las 15.

Canapino y la chance de la triple corona

Agustín Canapino llega como líder de la Copa de Oro con 127,5 puntos, seguido de cerca por Mariano Werner a 6 unidades. Más atrás, con chances matemáticas, aparecen Juan Pablo Gianini, Germán Todino y Juan José Ebarlín, quienes buscarán la gloria en el “Roberto Mouras”.

El Titán está ante una chance única: ganar la doble corona. Hace 10 días se coronó en la primera edición del Turismo Carretera 2000, el domingo pasado anticipó su consagración en la serie y alcanzó su quinto campeonato en el TC y ahora va por el 1 en las camionetas. Sin dudas, una temporada inolvidable para Canapa.