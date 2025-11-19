Conmebol analiza crear un torneo que reemplazaría a las Eliminatorias: ¿Cómo se jugaría?

En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de una posible modificación de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Desde CONMEBOL comunicaron que están pensando cambiar el formato, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados a la próxima cita mundialista porque albergarán un partido cada país.

Ante esta situación, Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, desea crear una Liga de Naciones, para no reducir la cantidad de partidos que juega como local cada seleccionado. De esta forma, el ente sudamericano de futbol quiere realizar esta competencia para que ningún elenco nacional pierda ganancias por los derechos de TV.

El trofeo de la Liga de Naciones de UEFA.

Se decidirá si se juega este certamen luego del Mundial 2026. Además, quién gane este trofeo sumará una nueva estrella a su palmarés y recibirá un gran premio económico por parte de CONMEBOL. Este formato ya se disputa en varios continentes: UEFA (Europa), Concacaf (Norteamérica y Centroamérica) y CAF (África).

Todavía no se conoce cuál sería el nuevo formato de disputa. Aunque se cree que no tendría muchas modificaciones reglamentarias, y se enfrentarían todos contra todos en dos vueltas.

¿Cuántos selecciones clasificarían al Mundial 2030?

Extraoficialmente, el futbol sudamericano tendría tres cupos directos al Mundial y un lugar para el repechaje internacional, sin contar a los tres anfitriones. Estas plazas se las repartirán entre los seleccionados restantes (Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela y Perú).

CONMEBOL quiere que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones: ¿Es posible?

Hace ya algunas semanas, CONMEBOL desea que el Mundial 2030 tenga la participación de ¡64 equipos nacionales! La iniciativa es comandada por Alejandro Domínguez (presidente), Claudio Tapia (AFA) e Ignacio Alonso (AUF) y fue comentada en una reunión de FIFA que se realizó en Nueva York.

El motivo por el cual estos dirigentes quieren esta modificación, es que de aprobarse, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarían un grupo entero cada uno. De solo realizar un partido en cada país, se llevarían a cabo 6 encuentros en cada territorio. Además, los sudamericanos jugarían toda la fase de grupos como local, lo que es un incentivo deportivo y económico por la concurrencia de hinchas y televisación.

La decisión se deberá tomar muy pronto, ya que la FIFA suele comunicar cómo se disputarán las eliminatorias de cada confederación con bastante antelación. Además, si se llegara a modificar la cantidad de selecciones, cada continente tendría más cupos para repartir.