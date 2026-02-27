Se juegan los cuartos de final del Chile Open: Francisco Cerúndolo y Seba Báez salen a la cancha

Este viernes se disputarán los cuartos de final del Chile Open, el último torneo de la gira sudamericana. El certamen de categoría 250 tiene a dos tenistas albicelestes que buscarán el título en Santiago.

Francisco Cerúndolo (19°) será el primer argentino en salir a la cancha. La mejor raqueta nacional venció sin problemas al danés Moller en octavos (doble 6-2) y se verá las caras frente al estadounidense Emilio Nava (79°) por un lugar en las semifinales. El encuentro comenzará a las 15. El ganador se verá las caras contra un europeo: el alemán Hanfmann o el lituano Gaubas.

En el cierre de la jornada, Sebastián Báez (52°) y Alejandro Tabilo (42°) protagonizarán el partido del día en un nuevo versus entre Argentina y Chile. El duelo se jugará en el Court Central e iniciará no antes de las 20.

Báez se llevó un difícil encuentro ante Garín.

Sebita debutó con triunfo ante Garín. Fue 7-6, 1-6 y 7-5 en 2 horas y 33 minutos de juego para eliminar a una máximas esperanzas locales al título. Por su parte, Tabilo venció a Tirante en tres sets y es el único chileno que queda con vida en el certamen.

El restante partido de cuartos lo jugarán los italianos Darderi y Pellegrino, que vienen de eliminar en segunda ronda a los argentinos Navone y Comesaña, respectivamente.

Tirante luchó pero no pudo contra Tabilo

Thiago Tirante se despidió de la gira sudamericana tras caer por 4-6, 6-3 y 6-3 ante el chileno Alejandro Tabilo. A pesar de ganar el primer set, Jano demostró su experiencia y con el apoyo de la gente eliminó al platense, que perdió por segunda vez en una semana ante el mismo rival. Igualmente, el tenista de 24 años entrará al top 75 del ranking ATP por primera vez en su carrera.