Boca quiere volver al triunfo en el Apertura frente a Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Boca juega ante su gente ante un viejo conocido tras la clasificación en Copa Argentina.

Boca jugará el próximo sábado frente a Gimnasia de Mendoza por la 8° fecha del Apertura. El Xeneize, que tomó un respiro tras la victoria por Copa Argentina, debe volver al triunfo en el campeonato, ya que acumula tres partidos sin victorias en el torneo local.

Para este duelo, Úbeda ya sabe que tendrá dos bajas: Cavani, que se perfilaba para ser titular, se resintió de la pubalgia y no estará presente. Además, Ángel Romero terminó el último partido con una sobrecarga y no entró a la lista de convocados.

Con respecto al equipo que jugó en Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy, el Sifón planea varios cambios y el regreso del equipo ideal. Marchesín estará bajo los palos. En la última línea, volverán Blanco, Di Lollo y Ayrton Costa. El único que se mantendrá será Weigandt.

Leandro Paredes regresará a la titularidad tras dos partidos de baja por lesión. El campeón del mundo entrenó a la par de sus compañeros esta semana y todo indica que estará en el once inicial. Además lo acompañarán Ascacibar (entró en el segundo tiempo en Copa Argentina) y el chileno Williams Alarcón.

Arriba, el DT piensa poner en cancha una inesperada ofensiva. Se mantendrá Bareiro luego del doblete en el debut y sus acompañantes serán Miguel Merentiel y Lucas Janson. El ex Vélez tuvo un gran partido por Copa Argentina y va ganando terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Gimnasia visita La Bombonera después de 43 años.

Gimnasia de Mendoza viene de empatar como local frente a Independiente por 1-1. El equipo cuyano, recientemente ascendido, tiene una particular historia con Boca: no se enfrentan desde 1983 y tiene historial a favor ante el Xeneize. 3 victorias, 2 derrotas y tres empates componen el inédito mano a mano.

El último duelo fue triunfo 2-1 de Gimnasia.

El Lobo atraviesa un difícil momento, ya que solo ganó 2 partidos en el Apertura y no conoce la victoria hace 3 encuentros. Para visitar La Bombonera, Broggi planea poner en cancha el equipo que empató frente al Rojo de Avellaneda.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

Gimnasia: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentín Simoni. DT: Ariel Broggi.

Hora: 17:45.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.