El sorteo de los octavos de la Champions League dejó cruces estelares: Real Madrid vs. Manchester City y PSG vs. Chelsea

Esta mañana se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Luego de que se disputaran las llaves de playoffs, ya se conoce el camino hacia la gran final de Budapest, que se jugará el próximo 30 de mayo.

La suerte dirimió que habrá un nuevo Manchester City vs. Real Madrid. El equipo de Pep Guardiola se verá las caras frente al Merengue por sexta vez en los últimos siete años en rondas de eliminación directa, en lo que ya se ha convertido en un clásico europeo.

La ida será en el Santiago Bernabéu la semana del 10 de marzo y la llave se definirá la siguiente semana. En las próximas horas, se conocerá la fecha y hora exacta de todos los cruces.

El último cruce fue en esta misma edición de Champions: victoria 2-1 del City

Por ese mismo lado del cuadro, se enfrentarán PSG vs. Chelsea, reeditando la final del Mundial de Clubes. La ida en Francia y la vuelta en Stamford Bridge. Además Galatasaray buscará dar la sorpresa ante Liverpool (define de local) y Atalanta jugará contra Bayern Munich.

Del otro lado, Barcelona es uno de los máximos candidatos. El Blaugrana, que es el único campeón de este sector, se medirá contra Newcastle y cerrará la llave en el Camp Nou. Habrá cruce argentino en octavos: el Atlético Madrid del Cholo Simeone enfrentará al Tottenham de Cuti Romero.

Bodo Glimt, la gran sorpresa del torneo, se verá las caras contra Sporting Lisboa, en lo que será el partido más inesperado de estos octavos. Por último, el Arsenal, puntero de la Premier League, se cruzará contra el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios y Equi Fernández.