Se presentó el Final Four: Deportivo Viedma será local en busca del bicampeonato de la Liga Federal Formativa U21

Cuenta regresiva para la definición de la Liga Federal Formativa Sub 21. La capital rionegrina vuelve a vestirse de gala, esta vez para la disputa del Final Four de la especialidad que tendrá a Deportivo Viedma como anfitrión y queriendo revalidar laureles.

Esta tarde se realizó la presentación del cruce decisivo a desarrollarse en el Polideportivo «Ángel Cayetano Arias» de la localidad rionegrina, el cual también integrarán Deportivo Norte, Ferro Carril Oeste y Quilmes de Mar del Plata.

La presentación contó con la presencia del presidente de Deportivo Viedma, Fernando Casadei; el vicepresidente, Alfredo Arburua; el presidente de Juntos Somos Río Negro y legislador, Facundo López; el intendente de Viedma, Marcos Castro; el secretario de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; y el presidente de la Asociación de Básquet de Valle Inferior (ABVI), Facundo Rocha.

También participaron el entrenador Iván Ludueña y el capitán del equipo, Alfredo Ventura, quienes compartieron sus sensaciones de cara a esta importante definición.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de que Viedma sea sede de una instancia nacional, poniendo en valor el crecimiento del básquet formativo y el acompañamiento al deporte de nuestra ciudad.

Cruces y formato de disputa

El Final Four que definirá al campeón de la Liga Federal Formativa U21 se disputará los próximos 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias.

Deportivo Viedma, campeón defensor, chocará en el primer duelo ante Deportivo Norte de Santa Fe, mientras que el cruce restante lo animarán Ferro y Quilmes de Mar del Plata.

Los ganadores de esos encuentros jugarán la final al día siguiente por el título de campeonato. Deportivo Viedma logró la corona en la pasada edición y procurará revalidar laureles.