Se presentó el Final Four: Deportivo Viedma será local en busca del bicampeonato de la Liga Federal Formativa U21
El conjunto rionegrino se enfrentará a Deportivo Norte en el primer cruce, mientras que Ferro lo hará contra Quilmes de Mar del Plata. Los ganadores de dichos cruces disputarán la final por el título.
Cuenta regresiva para la definición de la Liga Federal Formativa Sub 21. La capital rionegrina vuelve a vestirse de gala, esta vez para la disputa del Final Four de la especialidad que tendrá a Deportivo Viedma como anfitrión y queriendo revalidar laureles.
Esta tarde se realizó la presentación del cruce decisivo a desarrollarse en el Polideportivo «Ángel Cayetano Arias» de la localidad rionegrina, el cual también integrarán Deportivo Norte, Ferro Carril Oeste y Quilmes de Mar del Plata.
La presentación contó con la presencia del presidente de Deportivo Viedma, Fernando Casadei; el vicepresidente, Alfredo Arburua; el presidente de Juntos Somos Río Negro y legislador, Facundo López; el intendente de Viedma, Marcos Castro; el secretario de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; y el presidente de la Asociación de Básquet de Valle Inferior (ABVI), Facundo Rocha.
También participaron el entrenador Iván Ludueña y el capitán del equipo, Alfredo Ventura, quienes compartieron sus sensaciones de cara a esta importante definición.
Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de que Viedma sea sede de una instancia nacional, poniendo en valor el crecimiento del básquet formativo y el acompañamiento al deporte de nuestra ciudad.
Cruces y formato de disputa
El Final Four que definirá al campeón de la Liga Federal Formativa U21 se disputará los próximos 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias.
Deportivo Viedma, campeón defensor, chocará en el primer duelo ante Deportivo Norte de Santa Fe, mientras que el cruce restante lo animarán Ferro y Quilmes de Mar del Plata.
Los ganadores de esos encuentros jugarán la final al día siguiente por el título de campeonato. Deportivo Viedma logró la corona en la pasada edición y procurará revalidar laureles.
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