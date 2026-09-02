Visita del papa León XIV a la Argentina: la delegación del Vaticano recorrió Luján y Claypole

Los enviados de la Santa Sede recorrieron el Cottolengo Don Orione de Claypole y la Basílica de Luján, los dos puntos de la provincia de Buenos Aires que visitará el papa León XIV durante su estadía en el país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La comitiva cerró así una serie de visitas previas que también incluyó actividades en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Visita del papa León XIV a la Argentina: dónde podrían ser las misas

La Basílica de Luján quedó confirmada como la sede de una de las tres grandes misas que el sumo pontífice celebrará en la Argentina, junto con los eventos programados en Buenos Aires y Córdoba, según había adelantado el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo.

Para avanzar en la organización, la delegación papal mantuvo una reunión por la tarde con autoridades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Durante el encuentro se analizaron los trayectos del Santo Padre, los accesos a la Basílica y los tres anillos de seguridad previstos para la jornada. El primer anillo, encargado de la cápsula de protección principal de León XIV, estará a cargo de la Guardia Suiza y la Gendarmería italiana, mientras que el segundo y tercer perímetro serán coordinados entre fuerzas federales y provinciales.

El operativo contempla el corte de tránsito en los accesos a la plaza principal de Luján, donde se montará el escenario para la misa papal, y el cierre preventivo de los puestos y locales comerciales de los alrededores.

Del encuentro participaron también el intendente de Luján, Leonardo Boto, y su secretario de Seguridad, Daniel Domínguez. Por parte de la Iglesia asistieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

Previamente, la comitiva inspeccionó el Cottolengo Don Orione en Claypole, un predio de 49 manzanas dedicado a la atención de personas con discapacidad. La Iglesia considera a este espacio como una opción firme para albergar una de las dos actividades de la agenda papal vinculadas a sectores en situación de vulnerabilidad.

En la antesala de estas recorridas, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió en La Plata con el gobernador Axel Kicillof. “Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad para la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad”, indicó Kicillof. Además, el mandatario aseguró que todas las áreas del Gobierno bonaerense estarán a disposición para el desarrollo del evento.

Desde la Conferencia Episcopal remarcaron que el relevamiento de la comitiva mantuvo carácter exploratorio e informativo, por lo que las definiciones finales serán evaluadas y resueltas por la Secretaría de Estado del Vaticano.

Con las inspecciones en Buenos Aires culminó el itinerario de la comitiva vaticana, que había comenzado el lunes en la Ciudad de Buenos Aires —con visitas al Monumento a los Españoles, el Palacio Libertad y el Palacio San Martín— y continuado el martes en Córdoba. La delegación partirá del país este jueves por la mañana.