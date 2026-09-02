La Selección Argentina jugará en el país: serán los primeros partidos tras el Mundial y sin Messi

La Selección Argentina de Lionel Scaloni ya no tendrá a Lionel Messi.

La Selección Argentina volverá a jugar en el país después del Mundial. La AFA avanza en la organización de los amistosos de septiembre, que podrían disputarse en Buenos Aires, Córdoba y Rosario y marcarán una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni.

Hasta el momento tampoco hubo indicios concretos sobre los rivales con los que se podría medir el combinado que dirige Lionel Scaloni.

En medio de la organización de los partidos se aguarda una definición para conocer si las sanciones impuestas por la FIFA, a raíz de los incidentes en la final del Mundial, aplican para encuentros amistosos o solo oficiales. Es que además de las suspensiones a futbolistas hay restricciones de aforo.

En algún momento se especuló con realizar una gira por China, pero la determinación tomada por Messi de no jugar más con la Selección Argentina evaporó cualquier oportunidad de ese estilo.

La Albiceleste saldrá a la cancha ya sin la Pulga y por primera vez después de la Copa del Mundo.

La organización de la fecha internacional ya comenzó a tomar forma y la posibilidad de llevar al equipo a distintas ciudades del país aparece como una de las alternativas que maneja la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, Buenos Aires, Córdoba y Rosario se perfilan como los escenarios para el regreso de la Selección a la Argentina, en una etapa que estará marcada por la ausencia del capitán y referente del equipo.