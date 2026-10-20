Se presentó la 83° edición de la Vuelta al Valle en Allen y confirmaron los recorridos de cada etapa

La 83° edición de la Vuelta al Valle se presentó oficialmente con una conferencia de prensa en Allen en la que se detallaron los recorridos de cada etapa.

La prueba de ciclismo se correrá del 9 al 15 de noviembre con un prólogo y seis etapas. Villa Regina y Allen concentrarán la actividad y también pasará por Cipolletti, Guerrico, Roca y El Cuy.

El lunes 9 de noviembre será el prólogo en Regina. La ciudad también tendrá la segunda etapa del miércoles 11/11. En Allen se correrá la primera etapa el martes 10/11 y la última el domingo 15/11 con la tradicional «calesita». Los demás días compartirá con otras localidades.

La tercera y la quinta serán las más exigentes para los ciclistas. En la 3° (12/11) irán desde Allen a El Cuy en un trayecto de 147 kilómetros que, a diferencia de las demás, comenzará a la mañana y no a la tarde.

La cuarta (13/11) será desde Cipolletti a Allen y la quinta (14/11) tendrá la subida hasta las Tres Cruces en Paso Córdoba en Roca.

Mientras siguen abiertas las inscripciones, ya confirmaron su participaron nueve equipos: Jeremías Competición, AyS, el Club Náutico Boca de Cufré, el Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay, la Agrupación 5 de Diciembre (con dos equipos), Bicharracos/Moretti Competición y el Club Ciclista de Chile.

Prólogo

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6