¿Se termina la era de LeBron?: Oklahoma barrió a los Lakers y está en la final del Oeste en la NBA

Oklahoma City Thunder barrió a Los Angeles Lakers 4-0, avanzó a las finales de Conferencia en el Oeste y lo hizo de manera notable: sin perder ni siquiera un partido desde que comenzaron los playoffs NBA. La historia se resolvió por 115-110 y finalizada la serie, se abrió el debate sobre el futuro del gran LeBron James.

En el Estela el panorama es diferente, porque Cleveland Cavaliers venció a Detroit Pistons con un Donovan Mitchell en modo récord, e igualó la serie de postemporada a dos juegos por bando. Fue 112-103 a favor de los Cavs.

Jared McCain, camino al aro. James, en el piso. Los campeones barrieron a los Lakers.

Cuarto golpe del campeón en el Crypto.com Arena

El Thunder, vigente campeón de la NBA, sigue perfecto en esta postemporada y, tras arrollar 4-0 a Phoenix Suns, volvió a liquidar por la vía rápida a unos Lakers que echaron de menos a Luka Doncic. El esloveno se perdió todos los playoffs de su equipo por una lesión en los isquiotibiales y tuvo que ver desde el banco la derrota que puso fin a la temporada de los angelinos.

Shai Gilgeous Alexander firmó su 26º partido de postemporada con más de 30 puntos, al acabar con 35 puntos y 8 asistencias, con 11 de 22 en tiros de campo. El MVP canadiense firmó jugadas espectaculares en el final apretado, pero no dudó en celebrar la actuación de su compañero Ajay Mitchell, protagonista con 28 puntos, 4 asistencias y 4 robos, con 12-19 en lanzamientos.

Alex Caruso lo festeja, LeBron James lo dufre. El Thunder es candidato a repetir.

Los Lakers pelearon hasta el final, pero el 28-18 de los OCT del último parcial inclinó la balanza a su favor. Al toque, todos los flashes se fueron con James. A los 41 años, será agente libre cuando termine la temporada y su futuro es una incógnita. Así y todo, en medio del bajón por la eliminación, firmó un doble-doble con 24 puntos y 12 rebotes. El cuádruple campeón de la NBA no aclaró sus intenciones de cara a la próxima campaña….

Partidazo de Mitchell y serie igualada

Con 39 puntos solo en la segunda mitad, Donovan Mitchell lideró el triunfo de Cleveland Cavaliers sobre Detroit Pistons (112-103), un resultado con el que igualó 2-2 su serie de semis del Este. El perimetral se fue al descanso con apenas 4 puntos, pero se destapó en los cuartos 3 y 4, para llegar a 43 y liderar a su equipo en un triunfo clave. James Hardem también fue determinante, con 24 puntos y 11 asistencias.

Donovan Mitchell armó un festival en el tercer cuarto y lideró a los Cavs en la serie del Este.

«No se trata solo de anotar, al menos intentar generar confusión, marcar el tono desde el principio en ataque. No hice eso en la primera mitad, así que les dije a mis compañeros que era culpa mía e intenté mandar un mensaje en la segunda», dijo en declaraciones a pie de pista Mitchell, dueño de 16 puntos en un tremendo parcial de 23-0 de los Cavs en el tercer parcial.

Los Pistons pasaron de verse cerca del 3-0 en el tramo final del tercer partido a regresar a Detroit con la serie empatada 2-2 y un sabor agridulce de cara al quinto encuentro, que se disputará el miércoles. Caris LeVert fue autor de 24 puntos para Detroit y Cade Cunningham llegó hasta 19.