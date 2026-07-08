Se viene el debut de Urcera con Mercedes: «Quiero disfrutar esta nueva etapa»

Cuenta regresiva para la llegada del Turismo Carretera a Posadas (Misiones) y el debut del rionegrino José Manuel Urcera como piloto Mercedes Benz dentro de la especialidad.

El excampeón de la categoría iniciará este fin de semana, en la octava fecha del campeonato, una nueva etapa dentro de su campaña deportiva, tripulando un flamante CLE 53 Coupé de nueva generación, cuya etapa final de armado concluyó hace unos días.

El piloto de San Antonio Oeste, escolta en el certamen que lidera Jonathan Castellano (Challenger), continuará dentro del Maquin Parts, aunque integrando la estructura de la marca alemana y, naturalmente, dejando de lado el Toyota Camry.

Con la inclusión de Urcera, el equipo con base en Venado Tuerto (Santa Fe) completará su alineación de autos exclusivamente con Mercedes Benz, agregando la tercera unidad a las que ya conducen Otto Fritlerz y Diego Azar, los primeros embajadores de la marca en la historia del TC.

«Es un orgullo que Daniel Herrero y todo su grupo se hayan fijado en mi persona. A partir de ahora espero poder devolverles con trabajo la expectativa que pusieron en mí. Estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de manejar el Mercedes de TC. Quiero disfrutar de esta etapa», comentó el rionegrino en la previa del fin de semana.

Junto a Urcera, en lo que a representación regional respecta, también acelerará en Posadas el viedmense Joaquín Ochoa (Challenger), 50° en el certamen de TC. Mientras que su hermano Benjamín (Challenger) y el de Cinco Saltos, Benjamín Antón (Ford Mustang), se alinearán en los boxes del TC Pista.

Cabe recordar que, por tiempo indeterminado, el neuquino Juan Cruz Benvenuti anunció su alejamiento de la categoría, debido a problemas presupuestarios y a los magros resultados obtenidos con el Camaro del Canning, auto que, desde Posadas, tripulará el pinamerense Jorge Barrio.