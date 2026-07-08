Dos empresas del rubro energético proyectan instalarse en los parques industriales de Roca

La firma de uno de los contratos de tenencia en Roca.

Ayer se concretó la firma de dos contratos de tenencia para empresas del rubro energético correspondientes a lotes del Parque Industrial I y II de Roca.



Uno de los acuerdos fue firmado con Ingesud S.R.L., empresa dedicada a los servicios de ingeniería y construcción, que asumirá la tenencia de dos lotes dentro del Parque Industrial I, ubicado en el noreste de la ciudad, sobre la Avenida Del Libertador para la ampliación de su base técnica y operativa.

El proyecto permitirá fortalecer la presencia de actividades vinculadas a la ingeniería, la construcción y los servicios especializados.

El Parque Industrial I, que tiene 50 años de antigüedad, se encuentra en un proceso de reorganización, lo que ha permitido, según indicó Alejandra Rodríguez, Directora de USEP y Parques Industriales, generar un nuevo interés para las empresas.

Por otra parte, según informó el municipio en su parte de prensa, se formalizó un nuevo contrato de tenencia con Ibáñez y Asociados, escuela de manejo y simulador de flota liviana, que se instalará en el Parque Industrial II, sumando una nueva propuesta vinculada a la capacitación y los servicios para el sector productivo.

La firma acordó la tenencia de un predio de unas tres hectáreas donde tiene previsto instalar un simulador y también una pista de trabajo, debido a la demanda que hay en esta zona del Alto Valle.

Según indicó el municipio, ambas empresas se vinculan con los nuevos desarrollos hidrocarburíferos de la región, acompañando el crecimiento de actividades que demandan servicios técnicos, operativos y de formación especializada.

En la reunión participaron la Intendenta María Emilia Soria, la Secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible Florencia Ghirardelli, Rodríguez, y representantes de las empresas beneficiarias.

El objetivo del Parque Industrial II de Roca

El Parque Industrial II de Roca es una apuesta del municipio para que se instalen empresas relacionadas con el sector petrolero de Vaca Muerta, que en los últimos meses se ha corrido paulatinamente hacia el este de Río Negro.

A unos pocos cientos de metros del lugar pasa la traza del VMOS, el oleoducto que se está construyendo desde la formación neuquina hacia Punta Colorada. Y a alrededor de cinco kilómetros se está construyendo también la Cabecera de Bombeo del mismo oleoducto, casi enfrente de los depósitos de Oleoductos del Valle (Oldeval).

El parque industrial II de Roca está dividido en tres bloques según el grado de impacto ambiental de sus actividades.

