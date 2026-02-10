La 40° edición de la Corrida de Cipolletti presenta su remera oficial

Se viene la 40° edición de la Corrida de Cipolletti. Luego de la exitosa Milla Nocturna que sirvió de antesala, la Dirección General de Deportes anunció que el próximo viernes 13 de febrero se llevará a cabo el acto de presentación de la remera oficial 2026. El evento se realizará desde las 10 horas en el Parque Rosauer, ubicado en Mengelle y Mariano Moreno.

En el evento se enseñarán los modelos de remeras para los corredores profesionales, para la Corrida Familiar y las pecheras para las mascotas que también dirán presente. Por segundo año consecutivo, los animales tendrán participación en la Corrida. El Municipio de Cipolletti anunció que en las próximas semanas habrá campañas de vacunación para que las mascotas tengan todos los requisitos para ser parte.

Hace algunos días, la Municipalidad de Cipolletti presentó a Cipolito, la mascota oficial de este 2026. Se trata de un cuis que «representa la identidad local y el espíritu deportivo» del evento. Recalcaron que la elección se debe a que «es un pequeño roedor típico del Alto Valle del Río Negro y Neuquén y se lo puede ver correteando entre chacras, zonas verdes y bordes de canaletas, siendo parte del paisaje cotidiano».

La histórica 40° edición tendrá un cupo de 20000 inscriptos para la Corrida Familiar y tratará de romper el registro de 2025, que contó con el gran número de 15000 personas. Además, habrá una vacante de 1000 corredores profesionales y un total permitido de 500 mascotas.

Desde la organización señalaron que a partir del viernes se abrirá la inscripción para la Corrida de 4km y 10 km. Quienes deseen anotarse deben hacerlo a través de www.cipolletti.gob.ar.

Se espera una gran participación de deportistas y familias de la región.

A su vez, remarcaron que las inscripciones se cerrarán el 5 de marzo o hasta completa el cupo disponible. La corrida 2026 se realizará el próximo sábado 7 de marzo. La corrida familiar de 4km largará a las 20 horas, mientras que la competitiva de 10km comenzará a las 21:30. El circuito será el homologado de calle Pacheco.