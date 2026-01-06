Se viene la primera etapa maratón del Rally Dakar: ¿De qué se trata?

El Rally Dakar 2026 ya dejó atrás las primeras tres etapas de competencia y el desafío para los pilotos es cada vez mayor. La cuarta y la quinta de est miércoles y jueves serán las primeras en formato maratón.

La cuarta etapa de este miércoles tendrá 422 kilómetros con 74km de enlace. La particularidad será que entre esta jornada y la del jueves, los pilotos no podrán recibir asistencia externa.

De esta manera, entre la cuarta y la quinta etapa, los competidores deberán realizar ellos mismos el mantenimiento de sus vehículos. La asistencia volverá al finalizar la jornada del jueves.

La segunda maratón que tendrá esta edición del Rally Dakar será entre las etapas 9 y 10, el martes y miércoles de la próxima semana. El certamen concluirá el 17 de enero y tendrá una única jornada de descanso el 10/01.

«Son 48 horas donde no vamos a estar en el vivac y nos tenemos que asistir nosotros. Todo lo que pase con la moto lo voy a tener que resolver yo mismo o con la ayuda de otros pilotos en el camino«, contó el neuquino Santiago Rostan.

La explicación oficial del Dakar

En su reglamento, el Rally Dakar especificó sobre las etapas maratón: «se desarrolla sin ningún vehículo de asistencia ni ningún miembro del equipo/asistencia; también está prohibida toda ayuda externa. Solo los competidores están autorizados a intervenir en sus vehículos; la asistencia entre pilotos aún en carrera también está permitida».

«En 2024, el Dakar introdujo el concepto de etapa «48h Chrono»: una etapa maratón cronometrada en dos días, durante la cual los competidores deben detenerse obligatoriamente a las 16:00 h en uno de los vivacs aislados previstos, sin recibir ninguna asistencia externa, antes de reanudar la carrera al día siguiente a las 7:00 h en total autonomía», agregaron.

«Para la edición 2026, el Dakar introducirá la etapa «Bivouac Refugio», una combinación entre la 48h Chrono y la etapa maratón clásica. Se aplican las reglas de la etapa maratón y los competidores pasarán la noche en vivacs refugio sin ninguna infraestructura, en pleno desierto. La organización proporcionará únicamente un colchón, un saco de dormir, una tienda de campaña y una ración para la cena y el desayuno», concluyeron.