Santiago Rostan subió un puesto en la general y nueva victoria argentina: lo mejor de la Etapa 3 del Dakar

Este martes se corrió la Etapa 3 del Rally Dakar. La tradicional competencia de resistencia tuvo un recorrido de 421 kilómetros de especial y 315 de enlace, en la ciudad de Al-Ula, Arabia Saudita. Hasta el momento, fue el tramo más complicado de la edición 2026, según lo expresado por la mayoría de los participantes, con un terreno demasiado arenoso, que complicó la navegación.

Santiago Rostan sigue mostrando un gran nivel. En la divisional Rally2, el neuquino terminó 48° y completó el tramo en 6:05:27. En la general subió un puesto, con respecto a la Etapa 2: se ubica en la 36° posición. Leonardo Cola, el otro argentino de la categoría, finalizó 49° y bajó hasta la 46° colocación en el acumulado.

El ganador del día en la principal categoría de motos fue el español Tosha Schareina, que realizó el tramo en 4:26:39. Con este resultado, trepó al tercer puesto de la general. El segundo mejor tiempo de la jornada fue el norteamericano Ricky Brabec (+2:17), que también ocupa este puesto en el acumulado. El británico Daniel Sanders sigue en lo más alto. A pesar de terminar 3° en la etapa (+3:28), acumula una ventaja de 1 minuto y 7 segundos sobre su perseguidor.

Schareina fue el mejor en motos de la Etapa 3.

Luciano Benavides tuvo su mejor resultado en este 2026. El salteño tuvo una gran etapa y terminó en el cuarto puesto (+4:30). Además, subió al quinto puesto de la general y se ubica a 11:06 de Sanders. Luego de cruzar la meta, expresó las dificultades de la jornada: «Fue una etapa muy peligrosa para las motos, sobre todo porque el terreno tenía mucha arena con piedras».

En Side By Side (SSV), Jeremías González y Gonzalo Rinaldi tuvieron un gran 5° puesto. Tras un difícil lunes, el binomio cordobés consiguió su mejor resultado hasta el momento. Además, Benjamín Pascual sigue mandando con su moto eléctrica en la categoría más innovadora, la Future Mission 1000.

Otro ganador argentino y cambios en la general

En Challenger, la categoría con más participación criolla, tuvo resultados que modificaron la clasificación. Como ocurrió en las dos primeras etapas, hubo ganador argentino. El navegante bonaerense Augusto Sanz y la piloto neerlandesa Puck Klaassen se impusieron con un registro de 4:28:25. Gracias a este triunfo, saltaron a la 2° ubicación de la general, a 2:53 del sudafricano Yasir Seaidan.

Tercer victoria argentina consecutiva en Challenger.

Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron 4° (+15:05) y se ubican sextos en el acumulado. Quien tuvo una etapa para el olvido fue David Zille. El pampeano finalizó 7° a 22 minutos del mejor tiempo y cayó hasta el 5° lugar en la general, luego de liderar el acumulado en las primeras dos etapas. Además, el mendocino Bruno Jacomy junto al piloto chileno Lucas del Río culminaron 5° (+17:46) y están cuartos en la general.

Guthrie fue el mejor en Autos

Hubo sorpresa este martes. En la categoría Ultimate, la mejor en Autos, el ganador de la etapa fue el estadounidense Mitch Guthrie, que completó el tramo en 4:04:32. Se impuso con 2’27” de ventaja sobre el checo Martin Prokop. Completó el podio del día el sudafricano Guy Botterill (+5:23)

Con el triunfo en la tercera etapa, Guthrie es el nuevo líder de la general.

La general sufrió grandes modificaciones. Nasser Al-Attiyah que era el líder hasta este lunes, cayó al décimo lugar. El nuevo puntero es Guthrie, que solo le saca 26 segundos a Prokop. El podio del acumulado lo completa el sueco Mattias Ekstrom (+1:08). Mas atrás, en el cuarto lugar, se ubica el histórico Carlos Sainz (+3:44), ganador en cuatro ocasiones del Dakar.