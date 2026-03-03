TC en Viedma: un clásico que llega a la docena y que promete una tremenda lucha de marcas

El TC llega a Viedma por decimosegunda vez consecutiva desde el 2015, ya se transformó en un clásico del calendario y hay promesas de espectáculo a partir del viernes, cuando se ponga en marcha el cronograma de la segunda fecha del calendario. En las 11 ediciones disputadas, Ford es quién más veces levantó el trofeo con cuatro victorias, y consecutivas, desde 2021 a 2024. El último ganador fue Jonatan Castellano, a bordo del Dodge Challenger.

Cuatro de las siete marcas del Turismo Carretera tuvieron la oportunidad de ganar en en la capital rionegrina: Ford, Torino, Dodge y Chevrolet. Toyota, en la categoría desde 2022, consiguió un cuarto puesto como mejor resultado con Esteban Gini en 2024. Mercedes Benz y BMW tendrán la oportunidad de estrenarse en el circuito y van en búsqueda de su primera victoria en el TC.

Ford lidera la estadística y Ardusso es el más ganador

Ford es el líder con cuatro victorias, y extrañamente, fue la última marca en conseguirla, cuando Mariano Werner ganó en 2021. Ahí se abrió una puerta para el óvalo, que aprovechó el envión con Juan Bautista De Benedictis en 2022, Werner en 2023 y Julián Santero en 2024. El responsable de cortar la racha en 2025 fue el Pinchito Castellano cuando ganó con Dodge, y le dio la segunda victoria a la marca tras la conseguida en el 2015, el primer año de Viedma.

Facundo Ardusso tiene el récord de victorias en el circuito con tres triunfos: 2015, 2019 y 2020. Todas con el Trotta Racing: la primera con Dodge y las últimas con Torino. El Toro acecha a Ford con tres triunfos, el restante fue obra de Santero en 2017. Werner y Santero podrían empatar al santafesino si alguno de los dos cruza primero la final del domingo. Werner es el más consistente. Además de las victorias en 2021 y 2023, el piloto entrerriano acumula tres podios: segundo en 2018 y 2024 y tercero en 2019. También suma tres poles, en 2020, 2021 y 2024.

Será la duodécima visita del TC a la capital rionegrina. (ACTC)

Santero es el otro con buenos resultados. Doblete de triunfos, uno en 2017 en su debut absoluto, y el otro en 2024. Fue segundo en 2020, tercero en 2025 y cuarto en 2022. Este domingo 8 de marzo lleva un condimento especial, porque además de la chance de igualar a Ardusso, tiene la histórica oportunidad de darle a BMW la primera victoria en TC, luego de ganar en El Calafate pero ser excluido en la técnica.

Una deuda pendiente para Canapa

Quién no tuvo la posibilidad de ganar es el actual campeón Agustín Canapino, que tiene el récord del circuito con un tiempo de 1m.28s,453/1000, cuando hizo la pole en 2025 y terminó segundo la final. En total, acumula tres segundos puestos (2015, 2017 y 2025). Además, hay que agregarle la pole de 2022, que no pudo aprovechar por un despiste provocado por la lucha con De Benedictis y posterior choque con Castellano.

El líder del campeonato, Nicolás Moscardini, quién ganó en El Calafate en su debut, también tiene los mejores recuerdos de Viedma, ya que fue el ganador de la edición anterior en el TC Pista, que fue la primera fecha. Por lo que el platense cuenta con un peculiar dato de comenzar dos años consecutivos como el puntero de la tabla.