Primeros Pinos Endurance Race: 350 corredores listos para la quinta edición

La Primeros Pinos Endurance Race se desarrollará este domingo 30 de noviembre, con un total de 350 inscriptos repartidos en las dos distancias de esta quinta edición, que promete ser una de las mas emocionantes pruebas de trail running en la temporada.

La competencia, organizada por la Municipalidad de Zapala, tendrá lugar en Primeros Pinos, al pie del cordón montañoso del Chachil. La largada está prevista para las 10, en el sector de la vieja hostería.

El circuito de 21 kilómetros será el más exigente, con subidas y bajadas pronunciadas, cruces de arroyos, entre ellos el del Carreri, y zonas de complejidad técnica como un sector de acarreo y otro cercano a antiguas minas abandonadas. En total, presenta un desnivel positivo de 930 metros.

Por su parte, el trazado de 12 kilómetros es ideal para quienes buscan un desafío intenso pero accesible. Tiene un desnivel positivo acumulado de 340 metros e incluye dos cruces de arroyo, sectores con subidas y bajadas pronunciadas y tramos llanos que permiten recuperar ritmo.

Los corredores transitarán senderos que alcanzan los 1.700 metros sobre el nivel del mar, una característica habitual de esta carrera que suma un extra de dificultad. Ambas distancias contarán con dos puestos de hidratación, ubicados en los puntos de mayor necesidad.

Con esta edición, Primeros Pinos Endurance Race se consolida como una de las actividades deportivas más destacados de la región, y ofrece una experiencia increíble al atravesar un circuito repleto de escenarios únicos, con arroyos, senderos naturales y cascadas.

Información clave para los corredores

La acreditación para los competidores locales se realizará el sábado, de 16 a 19, en el Gimnasio Municipal. Quienes lleguen desde localidades vecinas podrán retirar su kit de competencia el mismo domingo, a partir de las 8:30.

Además, este sábado, una vez finalizada la acreditación, se llevará a cabo una charla técnica en el mismo gimnasio, donde se abordarán los puntos clave de la carrera.