Sebastián Báez y Mariano Navone siguen en carrera en el ATP Winston Salem

Los argentinos Sebastián Báez y Mariano Navone se metieron en los octavos de final del ATP 250 de Winston Salem, torneo que se disputa en Carolina del Norte en la previa del US Open.

Báez (40° del ranking) logró una victoria muy importante ante el español Pablo Carreño Busta (113°) por 7-5 y 6-2, resultado que lo acerca con confianza al cierre de la gira norteamericana.

El argentino venía arrastrando cinco meses con resultados adversos, pero mostró solidez en un encuentro disputado en el campus universitario que alberga este certamen único en su tipo. En la próxima ronda, que se jugará esta noche a las 20:40, enfrentará al neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°).

Por su parte, Navone (74°) se impuso con autoridad sobre el estadounidense Marcos Giron (55°) por 6-2 y 6-2. El tenista de 9 de Julio controló el partido de principio a fin con gran eficacia en los quiebres y se consolida en el top 100. Su contrincante en octavos será Bu Yunchaokete. El duelo se disputará desde las 7:30.