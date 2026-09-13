Rincón perdió con FADEP y definirá su clasificación en la última fecha de la reválida del Federal A

Deportivo Rincón no pudo sumar en su visita a FADEP en Mendoza y cayó 1 a 0 por la anteúltima fecha de la segunda fase del Federal A.

El único gol del encuentro para los mendocinos lo marcó Matías Persia a los 30 minutos. La victoria dejó a FADEP momentáneamente en lo más alto del grupo.

Con esta derrota, el León tendrá que buscar la clasificación a los playoffs de la reválida por el segundo ascenso en la última fecha cuando reciba a Santamarina.

La ventaja que tiene el equipo neuquino es que los de Tandil ya descendieron por lo que no tendrán nada en juego en la jornada de cierre. De acuerdo a los partidos de la tarde sabrá si con ganar le alcanza o necesitará algún otro resultado.

Rincón lleva tres partidos sin triunfos con dos empates y la caída de hoy. En un grupo parejo, le ha alcanzado para mantenerse arriba y también para salvar la categoría con anticipación.