Constancia y regularidad: el nuevo récord que Franco Colapinto logró tras el GP de España

El mejor resultado del argentino en F1 fue el 6° puesto alcanzado este año en el GP de Canadá.

Hay números que hablan por sí mismos. La estadística del argentino Franco Colapinto en la presente temporada crece y suma, carrera tras carrera, nuevos halagos. Y el Gran Premio de España disputado hoy en el Madring Circuit volvió a situar al pilarense ante otro récord.

El piloto de Alpine completó hoy en Madrid su 40° Gran Premio en la Fórmula 1, desde su debut con Williams en Monza 2024. Franco sumó 9 carreras con el equipo inglés y las restantes, entre 2025 y la presente temporada, con la escuadra francesa.

Pero el dato distintivo de la jornada tiene que ver con su constancia y regularidad. Tras el abandono del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), Colapinto pasó a ser el único piloto en completar todas las carreras de la actual temporada de F1 (14).

Además, el argentino, tercero en la lista de pilotos nacionales con mayor cantidad de carreras, lleva 29 grandes premios iniciados y finalizados de forma consecutiva, galardón que lo mantiene como el único piloto con esa notable marca.

En lo que a puntuación respecta, Franco cosechó hoy 6 puntos que lo ubican 12° en el campeonato con un total de 27 unidades. En esta temporada, el pilarense sumó en Shangai (China), Miami (Estados Unidos), Montreal (Canadá), Barcelona (España), Silverstone (Gran Bretaña), Spa-Francorchamps (Bélgica), Monza (Italia) y Madrid (España).

Su mejor resultado del año fue el 6° puesto obtenido en el Gilles Villeneuve de Canadá. Luego le siguen los 7° puestos logrados hoy en Madrid y hace unos meses en el circuito de Miami, luego de la exhibición hecha en Buenos Aires.

¿EL MOMENTO CON MÁS AURA DE LA CARRERA? Franco Colapinto cruzó la meta para quedar 7° en Madring y recorrió los últimos metros del circuito con la bandera de Argentina.



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D63utH4aOH September 13, 2026

La lucha especial de Alpine

Además de engrosar su estadística personal, Colapinto aporta con creces en la batalla que su equipo Alpine mantiene directamente con Racing Bulls por el quinto puesto del campeonto de constructores; el denominado «mejor del resto» tras las grandes potencias de la parrilla.

Gracias al argentino, el team francés logró hoy recortar la brecha con la escuadra «B» de Red Bull, que ahora le lleva 9 unidades de ventaja en ese quinto lugar. Franco sumó 6 puntos, contra los 2 que cosechó el inglés Arvid Linblad. En tanto que Pierre Gasly y Yuki Tsunoda quedaron fuera del Top 10.

En el Mundial de Pilotos, el británico Linblad marcha 11° con 4 puntos más que Colapinto. El mejor en esa disputa es el neozelandés Liam Lawson, 9° en la tabla, que compitió en el team austríaco hasta la carrera de Países Bajos, previo a ser el reemplazante de Isack Hajdar en Red Bull.