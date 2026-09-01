Fracasó la paritaria universitaria y los gremios docentes y no docentes paran este miércoles

La reunión entre el Ministerio de Capital Humano y los representantes de los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales, cuyo objetivo era acordar un aumento salarial, finalizó sin un acuerdo y, en consecuencia, las entidades realizarán este miércoles un paro de 24 horas.

Gremios universitarios convocan a un paro de 24 horas

A través de un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicó que «se presentó una propuesta de incremento salarial con una pauta del 6% para el próximo bimestre» y explicó que «el objetivo de la convocatoria apunta a la continuidad de la negociación paritaria con las asociaciones sindicales del sector educativo universitario».

En la reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se planteó una oferta que contempla «un incremento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre» más «la ratificación de la vigencia del aumento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio pasado».

«De este modo, la propuesta consolidada por el Poder Ejecutivo alcanza un incremento total del 6% para el personal docente de la actividad universitaria», detalla el texto.

Pese a la medida de fuerza pautada para el miércoles 2 de septiembre, el Gobierno retomará las negociaciones el jueves 17.

Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, dialogó con la prensa al término de la reunión e informó: «Como Frente Gremial Universitario, vamos a un paro de 24 horas mañana, y el jueves 3 de septiembre nos reunimos en Bariloche en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional; allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad».

Y marcó: «Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”.

En esa línea, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó: “Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”.

Por lo tanto, afirmó: “Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”.

NA