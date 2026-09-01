Cumbre entre Caputo y Bessent en el G20 en EE.UU: alianza bilateral y analisis del conflicto en Medio Oriente

A pocas horas de concluir la cumbre del G20 de Finanzas en Asheville, Carolina del Norte, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, mantuvieron un encuentro a puertas cerradas. La reunión, que se desarrolló en el hotel Ommi Grove Park Inn y se extendió por veinte minutos, tuvo como objetivo central profundizar la alianza estratégica entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, según reportó Infobae.

Durante el cónclave, Caputo aprovechó la oportunidad para conocer de primera mano la visión de la administración republicana sobre la crisis y la guerra en Medio Oriente, así como su impacto geopolítico, según reportó Infobae. Cabe destacar que Bessent es una figura clave en la toma de decisiones del mandatario estadounidense, ya que fue el encargado de diseñar las sanciones económicas y financieras desplegadas por la Casa Blanca para asfixiar al régimen chiíta.

De acuerdo a la información difundida, Bessent —quien ofició de anfitrión del foro— fue selectivo al momento de cerrar su agenda ante los constantes pedidos de los 20 ministros de Economía, presidentes de Bancos Centrales y decenas de funcionarios presentes.

Elogios públicos al ajuste y un fuerte gesto político

La reunión privada estuvo precedida por un contundente respaldo del funcionario estadounidense al plan económico de la Argentina que logró arrancar una sonrisa espontánea del ministro. Durante una entrevista concedida a Larry Kudlow en el Pabellón Seely, Bessent destacó ante la atenta mirada de Caputo —ubicado en la segunda fila del auditorio— que «Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental».

Al analizar el escenario político local, el secretario del Tesoro resaltó la victoria de La Libertad Avanza: «Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo». Frente a los ministros del G20, a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, Bessent proyectó que se verán «muchos más casos similares» a los registrados en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

La notoria sintonía ideológica entre ambos funcionarios también quedó plasmada la noche anterior durante la cena oficial del G20 de Finanzas. En un gesto político que captó la atención de los analistas, el representante de la Casa Blanca sentó al ministro de Economía en su propia mesa, junto a sus pares de Italia, Francia, Japón y Polonia.

El impacto geopolítico y las sanciones a Irán

Además de repasar la relación bilateral, el diálogo privado permitió abordar los efectos del conflicto de Medio Oriente sobre los mercados globales y las economías domésticas. En este punto, Bessent juega un papel esencial al momento de fijar disposiciones que también sirvan para contener la inflación interna en Estados Unidos.

No obstante, el paquete de medidas comerciales contra Irán diseñado por el secretario del Tesoro no ha tenido resultados concretos hasta el momento. En la actualidad, el régimen iraní mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, China se muestra reticente mientras comercia en secreto con Teherán, y la Unión Europea ha criticado tanto el sentido como el alcance de dichas políticas promovidas desde Washington.

Diálogo fluido con el FMI y regreso a Buenos Aires

Previo a su cumbre con el enviado estadounidense, Caputo mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con quien sostiene una relación calificada como óptima y de diálogo frecuente. Ambas autoridades son consideradas, al igual que Banga y Bessent, como aliados clave de la Argentina en el actual sistema económico global.

A través de sus redes sociales, el jefe del Palacio de Hacienda calificó la cita con Georgieva como un «gran encuentro» y detalló: «Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento».

Por su parte, la titular del organismo de crédito expresó que «fue un gusto ponerme al día con Luis Caputo sobre la impresionante recuperación económica de Argentina, fruto de buenas políticas y una implementación sólida».

Tras culminar su participación en el foro financiero, el ministro argentino tiene previsto emprender un vuelo directo con destino a Buenos Aires.