Se definió el futuro de Lucas Martínez Quarta en River: ¿qué decidió el jugador?

El zaguero hace un tiempo está en el ojo de la tormenta a raíz de algunos errores que el Millonario pagó muy caro.

La salida de Lucas Martínez Quarta de River Plate parecía cosa juzgada, algo que el mismo jugador solicitó luego de la dolorosa derrota por penales y la eliminación del Millonario la semana pasada de la Copa Sudamericana.

El zaguero, que ya venía en el ojo de la tormenta para los hinchas por flojos rendimientos, falló un penal clave en la definición ante Independiente Santa Fe de Colombia y previamente cometió la falta que derivó en el empate del encuentro; dos situaciones que terminaron de detonar la situación.

El defensor surgido de las inferiores le hizo saber a la dirigencia su deseo de dejar el club. A partir de ese momento, la comisión consideró seriamente una oferta de préstamo del Al-Sadd qatarí, y más tarde el interés del Genoa italiano, un destino más seductor teniendo en cuenta que podría a volver a jugar en la Serie A.

Sin embargo, en las últimas horas, la situación de Martínez Quarta dio un giro de 180° grados. Y allí mucho tuvo que ver el técnico interino de River, Leonardo Ponzio, que lo habría convencido de permanecer en la entidad de Núñez unos meses más.

“Lo veo muy bien, lo conozco desde chiquito, lo he criado, sé lo que siente por esta institución y siente mucho más que todos…«, expresó Ponzio al respecto de la situación.

Con ganas de revertir la situación, el apoyo de sus compañeros y del flamante cuerpo técnico, Martínez Quarta, que forma dupla en la zaga con Nicolás Otamendi, intentará volver a su mejor forma en los nueve partidos que le quedan a River en el año.

El que sí podría emigrar del club sería el central Lautaro Rivero. River recibió una oferta de alrededor de cinco millones de dólares por parte del Al-Shabab Al-Ahli, de Dubai. Si bien no es un destino deseado por el zurdo de 22 años, sin lugar en el equipo, la opción de una salida no le sienta mal.