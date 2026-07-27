Sigue la crisis en Italia: Paolo Maldini renunció a la Federación en medio de la polémica por Andrea Pirlo

Paolo Maldini y Leonardo renunciaron a su cargo en la FIGC a pocos días de haber asumido.

La crisis en el fútbol italiano sumó un nuevo capítulo. Paolo Maldini renunció a su cargo como director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), apenas dos semanas después de haber asumido, luego de que se cayera la llegada de Andrea Pirlo como nuevo entrenador de la Selección.

El histórico defensor había impulsado la contratación del exmediocampista como reemplazante de Luciano Spalletti, y todo indicaba que el anuncio era inminente. Sin embargo, la polémica por el vínculo comercial de Pirlo con Fonbet, una casa de apuestas rusa, provocó que la Federación descartara su candidatura.

Ante la situación, Pirlo publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar su postura. «Anoche me enteré de que ya no soy candidato para la Selección italiana», escribió el exjugador, quien aseguró que su relación con la empresa era «exclusivamente de índole comercial y deportiva».

Además, el entrenador agradeció el respaldo de Maldini y Leonardo, quienes habían sido los encargados de impulsar su llegada al banco de la Azzurra. La decisión de la Federación generó malestar en ambos dirigentes, que consideraron que su margen de acción para tomar decisiones deportivas había quedado reducido.

Por ese motivo, los dos presentaron su renuncia a la FIGC, profundizando la crisis interna que atraviesa el fútbol italiano. La salida de ambos se produjo apenas dos semanas después de asumir sus cargos en la Federación, en un contexto donde la Azzurra busca volver a disputar una Copa del Mundo luego de su última participación en Brasil 2014.

Ahora, Italia deberá definir quién será el próximo entrenador de la Selección y, al mismo tiempo, reorganizar una estructura que perdió a una de sus figuras más importantes en el área deportiva.