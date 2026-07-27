Leonel Pernía hizo historia tras consagrarse en el automovilismo brasileño

El tandilense Leonel Pernía escribió una importante página en su campaña deportiva automovilística profesional, luego de consagrarse campeón en la víspera del TCR Brasil, el certamen paralelo al TCR South America que computa únicamente las carreras que se disputan en el vecino país.

El Tanito, piloto oficial del equipo Honda Racing, logró el objetivo tras arribar 4° en la segunda de las competencias del fin de semana desarrolladas en el circuito de Velocitta, lo que le bastó para acreditarse el trofeo y transformarse en el primer extranjero en consagrarse en suelo brasileño.

La competencia sabatina quedó en manos de su hijo, Tiago Pernía, en la que el excampeón de TN arribó 3°, mientras que su rival directo, el brasileño Raphael Reis, arribó cuarto. Con estos resultados, Reis encaró el domingo como líder con 262 unidades y el “Tanito” arrancó como escolta, con 259.

Ya el domingo, la definición del título quedó resuelta prácticamente en el comienzo de la carrera; Pernía se acomodó de movida en el pelotón puntero, al tiempo que Reis quedó relegado tras una largada complicada.

Thiago Pernía, hijo de Leo, logró el triunfo en la primera carrera del fin de semana.

Con las vueltas, el brasileño evidenció problemas en su Cupra y debió pasar por boxes, aunque volvió a pista para desertar giros después. Mientras que Pernía, por el contrario, siguió marcha sin problemas hacia el banderazo.

Sin su contrincante en pista, Pernía alcanzó el cuarto puesto en la prueba que se llevo Pedro Cardoso y sentenció su octavo título a nivel personal y el segundo en el concepto TCR, tras convertirse en monarca del South America en 2025.

Además, el múltiple campeón del TC2000 se coronó como el primer extranjero de ganar el TCR Brasil tras las consagraciones de Galid Osman (2023), Pedro Cardoso (2024) y Nelson Piquet Jr (2025).