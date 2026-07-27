Lo iban a juzgar por abuso sexual en Neuquén y no se presentó a la audiencia, ahora ordenaron su captura

Un tribunal de garantías de Neuquén declaró en rebeldía y ordenó la inmediata captura de R.R.C., un hombre acusado de graves delitos de abuso sexual, luego de que este no se presentara al inicio del juicio oral y público programado para la jornada de hoy. La medida fue dictada a partir de una solicitud formal efectuada por el fiscal del caso, Gastón Medina.

La resolución fue adoptada de manera unánime por el tribunal colegiado, integrado por los jueces Juan Pablo Encina y Luciano Hermosilla, y la jueza Natalia Pelosso.

Una espera sin respuestas

Al comenzar la jornada judicial, y ante la ausencia del imputado, el fiscal Medina solicitó un cuarto intermedio de 30 minutos. El planteo buscaba contemplar la posibilidad de que el acusado estuviera demorado debido a las condiciones climáticas adversas y a las consecuentes dificultades en el transporte público. Tanto la defensa particular como la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente acompañaron la moción.

Sin embargo, una vez vencido el plazo y reanudada la audiencia, R.R.C. continuaba ausente y no se había recibido ninguna justificación por parte de su entorno. Ante este escenario, el fiscal requirió formalmente la declaración de rebeldía y la orden de detención.

El fiscal Medina argumentó que el acusado tenía pleno conocimiento de la fecha del debate y había sido notificado formalmente sobre las graves consecuencias procesales que acarrearía su incomparecencia.

La agenda del juicio sigue en reserva

El Ministerio Público Fiscal informó que, en paralelo a la orden judicial, se impulsarán diversas diligencias de rastreo durante el resto de la jornada para localizar al evadido. El objetivo de la fiscalía es que, en caso de ser hallado, el debate oral pueda comenzar formalmente mañana.

Por este motivo, Medina solicitó —y el tribunal concedió— que se mantenga reservada la agenda prevista para la segunda jornada del juicio. Hasta el día de hoy, el imputado se encontraba en libertad bajo una medida de coerción de menor intensidad, la cual consistía en presentaciones periódicas en una comisaría, una pauta que venía cumpliendo sin registrar incidentes previos. Cabe destacar que este juicio ya había sufrido reprogramaciones anteriores.

La acusación

R.R.C. llega a esta instancia procesal severamente comprometido. La acusación del Ministerio Público Fiscal le atribuye los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Ambos hechos agravados por la convivencia, en carácter de autor (Artículos 119, 3° y 4° párrafo, inciso f; 45 y 55 del Código Penal).