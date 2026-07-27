Temporal en Cipolletti: en qué sectores habrá operativos de limpieza y cómo funcionan los refuerzos

El municipio informó la agenda de tareas que se refuerzan a partir de hoy lunes 27 de julio. Foto: Municipio de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti informó el cronograma de trabajos que se realizará desde hoy para atender las consecuencias del temporal de lluvia. Las tareas incluyen limpieza de desagües y bocas de tormenta, retiro de agua acumulada, reparación de calles anegadas y refuerzo del barrido en diferentes puntos de la ciudad.

El intendente Rodrigo Buteler recorrió las zonas más afectadas por el temporal de lluvia en la ciudad y señaló que los trabajos de asistencia y mantenimiento continuarán realizándose de día y de noche con todo el equipo municipal.

Así será el plan de trabajos en los barrios de Cipoletti:

Los principales puntos donde trabajarán las cuadrillas son:

Desagote y limpieza de bocas de tormenta: Brentana y San Martín; Yrigoyen y Fernández Oro; Vélez Sarsfield; Paso de los Libres; Fernández Oro y Alem.

Refuerzo del barrido: Mengelle (desde Perú hasta Lavalle), Lavalle hasta Bolivia, Bolivia y Circunvalación.

Limpieza profunda de desagües: barrio Obrero.

Además, continuarán las tareas de reparación de calles inundadas y retiro de agua acumulada para mejorar la circulación.

Ante cualquier emergencia o pedido de asistencia, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas con la Central Municipal al 109.

La Dirección de Protección Civil recomienda ante la presencia de niebla, tomar las siguientes recomendaciones:

Evitar frenar bruscamente.

No sobrepasar a otros vehículos.

Mantener encendidas las luces bajas y/o los faros antiniebla.