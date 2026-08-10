La durísima carta de UEFA, AFC y Concacaf en contra de Infantino: «El futbol no pertenece a ningún individuo»

Gianni Infantino vive su momento más crítico en su larga etapa en FIFA. Luego de liderar un proyecto fallido para privatizar los derechos de los Mundiales, el presidente del ente internacional quedó en el ojo de la tormenta del mundo del futbol.

Quien atacó fuerte ante esta situación fue la UEFA, que se plantó ante esta inusual propuesta y anunció que sus selecciones no participarán de ninguna competencia internacional hasta que la idea sea descartada completamente.

Este lunes, la confederación europea junto a Concacaf (Centro y Norteamérica) y AFC (Asia), presentaron una «carta abierta a la familia del futbol» donde apuntaron directamente al dirigente suizo: «Cuando la confianza se rompe por medio del engaño, cuando un individuo se antepone al colectivo que le otorgó autoridad, ese deber ha sido abandonado«, sentenciaron.

En el comunicado, firmado por los presidentes de las tres confederaciones, señalaron que el futbol «no pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados y los clubes». Además, resaltaron que esta disputa no es por dinero: «Esto trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes han sido elegidos para liderarlo«.

La mala relación entre Ceferin (presidente de UEFA) e Infantino sumó un nuevo capítulo.

Y puso el ojo en el mal manejo de la iniciativa FIFA Forward Enterprise: «Trata esto como un fallo de comunicación, cuando el fútbol fue testigo de un fallo de criterio. Sin una consulta significativa y enviada justo antes de la fecha límite, antes de que las Asociaciones Miembro pudieran revisar adecuadamente sus términos».

También remarcaron que no hubo un arrepentimiento real por parte de la FIFA: «No se reconoció que la propuesta en sí era intrínsecamente errónea. Sigue sin haber un reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un profundo error. «.

Por último, describieron esta maniobra como «una ruptura fundamental de confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir» y cerraron el comunicado con un mensaje alentador: «La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Por un liderazgo que sirva al fútbol, y no que busque dominarlo«.