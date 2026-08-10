Vóley: Argentina, con el rionegrino Arroyo, se consagró campeón de la Copa Sudamericana

FEVA. El conjunto argentino obtuvo la plaza para el Panamericano del próximo año.

En un cierre de partido electrizante, la Selección Argentina de Voleibol derrotó anoche a su clásico rival Brasil en Cochabamba y se proclamó campeona de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo albiceleste, dirigido por Martín Arredondo, se impuso sobre el combinado verdeamarello con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10, siendo el opuesto Iñaqui Ramos el máximo anotador con 23 puntos y el MVP del partido.

Para destacar además la presencia del líbero rionegrino, oriundo de Ingeniero Jacobacci, Santiago Arroyo, integrante del plantel titular y pieza clave en el combinado albiceleste.

🏆 En un cierre inolvidable en Cochabamba, la Selección venció a Brasil 3-2 y se consagró en la Copa Sudamericana



ARG 🇦🇷: Arquez (2), Ramos (23), Ojuez (5), Maciel (13), Luengas (14), Conde (13), Arroyo (L). I: Debonis (4), Guidi, Astegiano, Denis (3), Klaczynski, Salazar (4) pic.twitter.com/kqItnV4WcN — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 9, 2026

Además de Arroyo, el equipo argentino alternativo también jugó con el armador, Federico Arquez (2), los puntas receptores Ignacio Luengas (14) y Lucas Conde (13), los centrales fueron Gustavo Maciel (13) e Agustín Ojuez (5), y el opuesto Iñaki Ramos (23).

Además, también salieron a cancha: Federico Debonis (4), Samuel Guidi (-), Lucas Astegiano (-), Pablo Denis (3), Leando Klaczynski (-) e Imanol Salazar (4). El brasileño Maicon, con 24 puntos, fue el máximo anotador del partido.

El torneo continental fue clasificatorio al Preolímpico para cuatro selecciones que jugarán en septiembre en Río de Janeiro, donde se entrega la primera plaza de los Juegos de Los Ángeles 2028.

Dado que Brasil y Argentina ya tenían el lugar asegurado por ranking, la competición sirvió para darle rodaje a los juveniles con proyección de Selección. Así los cupos clasificatorios fueron para Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia.