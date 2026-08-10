Vóley: Argentina, con el rionegrino Arroyo, se consagró campeón de la Copa Sudamericana
El combinado albiceleste ganó un partidazo ante Brasil en cinco sets y se bañó de gloria en Cochabamba.
En un cierre de partido electrizante, la Selección Argentina de Voleibol derrotó anoche a su clásico rival Brasil en Cochabamba y se proclamó campeona de la Copa Sudamericana 2026.
El equipo albiceleste, dirigido por Martín Arredondo, se impuso sobre el combinado verdeamarello con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10, siendo el opuesto Iñaqui Ramos el máximo anotador con 23 puntos y el MVP del partido.
Para destacar además la presencia del líbero rionegrino, oriundo de Ingeniero Jacobacci, Santiago Arroyo, integrante del plantel titular y pieza clave en el combinado albiceleste.
🏆 En un cierre inolvidable en Cochabamba, la Selección venció a Brasil 3-2 y se consagró en la Copa Sudamericana— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 9, 2026
ARG 🇦🇷: Arquez (2), Ramos (23), Ojuez (5), Maciel (13), Luengas (14), Conde (13), Arroyo (L). I: Debonis (4), Guidi, Astegiano, Denis (3), Klaczynski, Salazar (4) pic.twitter.com/kqItnV4WcN
Además de Arroyo, el equipo argentino alternativo también jugó con el armador, Federico Arquez (2), los puntas receptores Ignacio Luengas (14) y Lucas Conde (13), los centrales fueron Gustavo Maciel (13) e Agustín Ojuez (5), y el opuesto Iñaki Ramos (23).
Además, también salieron a cancha: Federico Debonis (4), Samuel Guidi (-), Lucas Astegiano (-), Pablo Denis (3), Leando Klaczynski (-) e Imanol Salazar (4). El brasileño Maicon, con 24 puntos, fue el máximo anotador del partido.
El torneo continental fue clasificatorio al Preolímpico para cuatro selecciones que jugarán en septiembre en Río de Janeiro, donde se entrega la primera plaza de los Juegos de Los Ángeles 2028.
Dado que Brasil y Argentina ya tenían el lugar asegurado por ranking, la competición sirvió para darle rodaje a los juveniles con proyección de Selección. Así los cupos clasificatorios fueron para Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia.
🥇 ¡CAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA 🏆🇦🇷!— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 9, 2026
Gran victoria contra Brasil 3 a 2 (21-25, 25-21, 20-25, 25-20, 15-10 💪#VamosArgentina pic.twitter.com/8ICahh7IuN
Comentarios